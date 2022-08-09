В харьковском управлении СБУ нашли "крота" спецслужб россии

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали мужчину, работавшего в координационном штабе Управления СБУ в Харьковской области. Выяснилось, что он передавал ценные данные российским спецслужбам.

Как рассказали в СБУ, предатель передавал разведданные о планах и деятельности ВСУ, украинских правоохранительных органов и спецслужб.

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Оккупанты использовали эту информацию для передислокации собственных подразделений с целью защиты их от артиллерийских ударов ВСУ. Кроме того, эти данные россия использовала для:

планирование диверсий,

массированных артиллерийских и прицельных ракетных обстрелов по стратегическим объектам города.

По данным следствия, предателем является бывший чиновник Харьковского городского совета. Он был завербован кадровым сотрудником ФСБ, который сам вышел на него. По заданию врага он устроился в украинскую спецслужбу вскоре после широкомасштабного вторжения россии.

В обмен за сотрудничество враг предоставил "кроту" гарантии безопасности для него и его семьи, если бы россии удалось захватить регион.

СБУ поймала предателя

Правоохранители задержали предателя "на горячем" – после того, как он попросил представителя спецслужб россии нанести удар по объекту, где расположен личный состав СБУ.

Как бы ни старалась россия плести свою агентурную сеть в разных органах власти, мы системно противодействуем этому. Сегодня – это стало одним из приоритетов СБУ,

– подчеркнул и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Предателю сообщили о подозрении статьей о государственной измене и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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