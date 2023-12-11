Смерть – единственная перспектива, – СБУ об вероятной причастности к ликвидации предателя Кивы
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины прокомментировала свою причастность к ликвидации экс-депутата-предателя Ильи Кивы в Подмосковье. Там отметили, что делают это ввиду "многочисленных запросов" от СМИ.
Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба Службы безопасности Украины 11 декабря.
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СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам,
– говорится в сообщении.
Ответка догонит всех предателей
Там также отметили, что глава разведки неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления "и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали".
И, мол, ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова.
"А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной победы!", – добавили в СБУ.
Главное о ликвидации Кивы
- Предателя Украины Илью Киву нашли мертвым 6 декабря в Подмосковье. Источники 24 Канала сообщили, что смерть предателя – это успешная операция СБУ.
- Его застрелили из стрелкового оружия. Впоследствии российские следователи подтвердили, что на теле экс-депутата обнаружили два отверстия от пуль. Киву убили во время прогулки.
- Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в день смерти Кивы сообщил, что "такая судьба ждет каждого предателя Украины".
- 11 декабря СБУ поделилась эксклюзивными кадрами с места ликвидации российского коллаборанта.