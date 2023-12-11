Смерть – единственная перспектива, – СБУ об вероятной причастности к ликвидации предателя Кивы

Служба безопасности Украины прокомментировала свою причастность к ликвидации экс-депутата-предателя Ильи Кивы в Подмосковье. Там отметили, что делают это ввиду "многочисленных запросов" от СМИ.

Соответствующий комментарий опубликовала пресс-служба Службы безопасности Украины 11 декабря.

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СБУ проводит очень много успешных спецопераций, в том числе тех, которые несут заслуженное наказание военным преступникам и врагам Украины. И как отмечал ранее глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам и их пособникам,

– говорится в сообщении.

Ответка догонит всех предателей

Там также отметили, что глава разведки неоднократно подчеркивал, что враги Украины обязательно будут отвечать за свои преступления "и перед Богом, и перед украинским народом – по закону и по морали".

И, мол, ситуация с ликвидацией Ильи Кивы только подтверждает эти слова.

"А все детали спецопераций СБУ общество узнает после нашей неизбежной победы!", – добавили в СБУ.

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