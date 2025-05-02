В СБУ рассказали детали о том, как напавшая на Стерненко планировала преступление
- Женщина, завербованная российскими спецслужбами, планировала убийство Сергея Стерненко, ее подозревают в государственной измене и покушении на убийство.
- СБУ задержала напавшую во время попытки убийства, нашла доказательства ее работы на Россию и компоненты взрывного устройства.
1 мая на Сергея Стерненко напали. В Службе безопасности Украины сообщили, как россияне готовили нападение на волонтера.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Как россияне готовили нападение на Стерненко
Женщине, которая готовила убийство Стерненко, уже сообщили о подозрении. Ей инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц.
Задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете. По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту".
Позже женщина получила более сложные задачи. Например, по инструкции куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство. А еще сменила место жительства – переехала в квартиру в центре Киева.
"С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему", – написали в СБУ.
Агент знала марку автомобиля волонтера и примерное время, когда он выходит из дома. Поэтому утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома.
"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российский агент осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на Россию, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", – привели данные в службе.
Переписка напавшей на Стерненко с российскими кураторами / Фото СБУ
Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
Правоохранители принимают комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.