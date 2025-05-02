В СБУ рассказали детали о том, как напавшая на Стерненко планировала преступление

1 мая на Сергея Стерненко напали. В Службе безопасности Украины сообщили, как россияне готовили нападение на волонтера.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Как россияне готовили нападение на Стерненко

Женщине, которая готовила убийство Стерненко, уже сообщили о подозрении. Ей инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и законченное покушение на убийство из корыстных побуждений, совершенное по заказу, по предварительному сговору группой лиц.

Задержанная – 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в столице. В конце прошлого года ее дистанционно завербовали российские спецслужбы, когда она искала "быстрого заработка" в интернете. По материалам дела, сначала по заказу кураторов она вела наблюдение за определенными автомобилями, фотографировала их и передавала информацию своему "контакту".

Позже женщина получила более сложные задачи. Например, по инструкции куратора должна была изготовить самодельное взрывное устройство. А еще сменила место жительства – переехала в квартиру в центре Киева.

"С середины апреля фигурантка начала следить за общественным активистом и волонтером Сергеем Стерненко, поселившись в одном с ним жилом комплексе. Позже она получила координаты "схрона", в котором было спрятано огнестрельное оружие – пистолет модели ПМ и патроны к нему", – написали в СБУ.

Агент знала марку автомобиля волонтера и примерное время, когда он выходит из дома. Поэтому утром 1 мая 2025 года куратор дал ей указание совершить убийство активиста вблизи его дома.

"В момент выхода Сергея Стерненко из дома российский агент осуществила несколько выстрелов: одна из пуль попала ему в ногу. Нападающая была мгновенно задержана на месте сотрудниками Службы безопасности Украины. В результате обысков у нее обнаружен телефон с доказательствами работы на Россию, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире", – привели данные в службе.

Переписка напавшей на Стерненко с российскими кураторами / Фото СБУ

Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Правоохранители принимают комплексные меры, чтобы установить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности.