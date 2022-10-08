В Харьковской области в погребе нашли тела 4 мирных жителей: их расстреляли оккупанты

На освобожденной Харьковщине находят преступления оккупантов. В поселке Купянск-Узловой обнаружили 4 тела со следами насильственной смерти.

Местные нашли погибших в погребе дома в сентябре и перезахоронили во дворе. Среди замученных – одна семья и их соседка.

Важно Людей закапывали и пытали электротоком: в Харьковской области нашли очередную пыточную

Оккупанты расстреляли людей в погребе

Из одного захоронения изъято тело 73-летней женщины. И другом нашли 71 и 49-летних женщин и 27-летнего мужчину. Все тела имеют следы от огнестрельных ранений.

В Офисе генпрокурора отметили, что россияне расстреляли четырех мирных жителей в погребе. У всех есть пулевые ранения в области грудной клетки и головы.

Во время осмотра погреба были обнаружены гильзы от автомата Калашникова. Также обнародовали жуткие фото с места событий.

В Харьковской области нашли тела мирных жителей / Фото полиции и Офиса генпрокурора:

Полицейские собрали вещдоки и направили на экспертизу. Правоохранители расследуют это военное преступление как нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Зверства россиян в Харьковской области: что известно

На Харьковщине нашли по меньшей мере 18 пыточных. В частности, в Балаклее, Купянске, Изюме, Волчанске, Казачьей Лопани и других. Оккупанты содержали и пытали там гражданских.

Защитники обнаружили в Балаклеи тюрьму, где оккупанты безосновательно содержали и пытали местных. Среди задержанных были и женщины, над которыми также издевались и избивали.

В уволенных Песках-Радьковских тоже нашли пыточную. Известно, что людей пытали электротоком, закапывали в землю, а затем откапывали.

Смотрите больше – оккупанты похитили и пытали ветерана АТО в Казачьей Лопани: видео