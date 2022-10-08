Місцеві знайшли загиблих в льоху будинку у вересні та перепоховали на подвір'ї. Серед закатованих – одна родина і їх сусідка.

Важливо Людей закопували та катували електрострумом: на Харківщині знайшли чергову катівню

Окупанти розстріляли людей у погребі

З одного поховання вилучено тіло 73-річної жінки. І іншому знайшли 71 та 49-річних жінок та 27-річного чоловіка. Всі тіла мають сліди від вогнепальних поранень.

В Офісі генпрокурора зазначили, що росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі. У всіх є кульові поранення в області грудної клітини та голови

Під час огляду погребу знайшли гільзи від автомату Калашникова. Також оприлюднили моторошні фото з місця подій.

На Харківщині знайшли тіла мирних жителів / Фото поліції та Офісу генпрокурора:

Поліцейські зібрали речові докази та направили на експертизу. Правоохоронці розслідують цей воєнний злочин як порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Звірства росіян на Харківщині: що відомо

На Харківщині знайшли щонайменше 18 катівень. Зокрема, у Балаклії, Куп'янську, Ізюмі, Вовчанську, Козачій Лопані та інших. Окупанти утримували й катували там цивільних.

Захисники виявили Балаклії в'язницю, де окупанти безпідставно утримували та катували місцевих. Серед затриманих були й жінки, з яких також знущалися та били.

У звільнених Пісках-Радьківських теж знайшли катівню. Відомо, що людей катували електрострумом, закопували в землю, а потім відкопували.

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