В селе на Прикарпатье произошел прорыв на нефтепроводе

Это случилось в селе Стрымба в Ивано-Франковской области. На месте работают все соответствующие службы.

Поскольку сейчас на месте работают экстренные службы, ГСЧС обещает сообщить детали чуть позже. 24 Канал следит за ситуацией и сообщит подробности, как только они появятся.

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Что известно на данный момент

Врио руководителя пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага в комментарии 24 Каналу сообщила, что, предварительно, два человека пострадали.

Пресс-секретарь ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович в комментарии 24 Каналу сообщила, что произошло возгорание нефтепродуктов в результате прорыва на нефтепроводе. Ранее СМИ писали, что в селе взорвался газопровод. По ее словам, относительно пострадавших информацию проверяют.

Впоследствии в ГСЧС предоставили оперативную информацию о прорыве на нефтепроводе в Ивано-Франковской области.

Согласно ей, в 17:00 вблизи села Стрымба Надвирнянского района произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разливом нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 квадратных метров. Произошло возгорание, огонь перекинулся на частный дом.

По предварительной информации, пострадали три человека. В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели,

– отметили в ГСЧС.

Пожар на нефтепроводе в селе Стрымба: смотрите видео

Люди сняли, как небо полностью затянуло черным дымом.

Как пишет телеграм-канал "Ивано-Франковск 24/7", ссылаясь на очевидцев, столп дыма виден даже в 10 километрах от места взрыва.

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