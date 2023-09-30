В селе на Прикарпатье произошел прорыв на нефтепроводе
Это случилось в селе Стрымба в Ивано-Франковской области. На месте работают все соответствующие службы.
Поскольку сейчас на месте работают экстренные службы, ГСЧС обещает сообщить детали чуть позже. 24 Канал следит за ситуацией и сообщит подробности, как только они появятся.
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Что известно на данный момент
Врио руководителя пресс-службы ГСЧС Светлана Водолага в комментарии 24 Каналу сообщила, что, предварительно, два человека пострадали.
Пресс-секретарь ГСЧС Прикарпатья Кристина Перцович в комментарии 24 Каналу сообщила, что произошло возгорание нефтепродуктов в результате прорыва на нефтепроводе. Ранее СМИ писали, что в селе взорвался газопровод. По ее словам, относительно пострадавших информацию проверяют.
Впоследствии в ГСЧС предоставили оперативную информацию о прорыве на нефтепроводе в Ивано-Франковской области.
Согласно ей, в 17:00 вблизи села Стрымба Надвирнянского района произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разливом нефтепродуктов вдоль ручья на площади 100 квадратных метров. Произошло возгорание, огонь перекинулся на частный дом.
По предварительной информации, пострадали три человека. В настоящее время задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте работают спасатели,
– отметили в ГСЧС.
Пожар на нефтепроводе в селе Стрымба: смотрите видео
Люди сняли, как небо полностью затянуло черным дымом.
Как пишет телеграм-канал "Ивано-Франковск 24/7", ссылаясь на очевидцев, столп дыма виден даже в 10 километрах от места взрыва.
В столице обрушился мост
- Еще одно чрезвычайное событие произошло сегодня, в воскресенье, 30 сентября, в Киеве. Там на мостовом переходе на Шулявке обрушилось несколько пролетов. Впрочем, обрушился не ремонтированный Шулявский мост, а Дегтяревский. Кстати, на нем тоже продолжаются ремонтные работы.
- Как говорят очевидцы, на улице Александра Довженко как раз во время ремонта упали несколько пролётов Дегтяревского моста на Шулявке, центральные опоры этого мостового перехода. В КГГА обещали сообщить детали впоследствии, однако, предварительно, никто не пострадал. Ремонт планировали окончить в ноябре.