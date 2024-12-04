Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

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В Сербии подали в парламент законопроект об "иноагентах"

В "Радио Свобода" писали, что законопроект, который предлагает обязать "иностранных агентов", то есть организации, финансируемые иностранцами, регистрироваться в Министерстве юстиции, подали депутаты "Социалистического движения", основателем которого является пророссийский вице-президент Александар Вулин.

В случае несоблюдения этого закона депутаты предлагают накладывать штрафы или запрещать организации. Размер штрафов колеблются от 5000 динаров (около 42 евро) до 2 000 000 динаров (около 17 000 евро).

Вулин заявил, что этот законопроект соответствует законодательству Соединенных Штатов, где, в соответствии с его словами, "иностранное финансирование неправительственных организаций запрещено".

Очевидно, чиновник имел в виду закон США о регистрации иностранных агентов (FARA) 1938 года. Однако в издании "Радио Свобода" объяснили, что он был принят с целью подавления нацистской, а впоследствии коммунистической пропаганды.

Сейчас закон направлен на борьбу с отмыванием денег, коррупцией, терроризмом и обходом санкций. В то же время FARA не запрещает лоббирование иностранных интересов и финансирование организаций из-за рубежа.

Реакция ЕС

Европейский Союз уже отреагировал на предложение "Социалистического движения". Там напомнили сербской власти, что она должна разделять демократические ценности, если хочет достичь членства в блоке.

Отметим, что похожий законопроект в октябре зарегистрировали и в Черногории, которая также желает стать частью ЕС. Известно, что предложение по этому закону внесла коалиция "За будущее Черногории", которая состоит из пророссийских партий - "Новой сербской демократии" и "Демократической народной партии".

Это предложение раскритиковали партнеры по коалиции, оппозиция и гражданское общество. В ЕС отреагировали так же, как и в случае Сербии.

Напомним, что в этом году в июне в Грузии вступил в силу похожий закон об "иноагентах". В частности, из-за него в государстве вспыхивали протесты, однако его все равно приняли.