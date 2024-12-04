Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

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У Сербії подали до парламенту законопроєкт про "іноагентів"

В "Радіо Свобода" писали, що законопроєкт, який пропонує зобов’язати "іноземних агентів", тобто організації, що фінансуються іноземцями, реєструватися в Міністерстві юстиції, подали депутати "Соціалістичного руху", засновником якого є проросійський віцепрезидент Александар Вулін.

У разі недотримання цього закону депутати пропонують накладати штрафи або забороняти організації. Розмір штрафів коливаються від 5000 динарів (близько 42 євро) до 2 000 000 динарів (близько 17 000 євро).

Вулін заявив, що цей законопроєкт відповідає законодавству Сполучених Штатів, де, відповідно до його слів, "іноземне фінансування неурядових організацій заборонено".

Вочевидь, чиновник мав на увазі закон США про реєстрацію іноземних агентів (FARA) 1938 року. Проте у виданні "Радіо Свобода" пояснили, що він був ухвалений з метою придушення нацистської, а згодом комуністичної пропаганди.

Наразі закон спрямований на боротьбу з відмиванням грошей, корупцією, тероризмом та обходом санкцій. Водночас FARA не забороняє лобіювання іноземних інтересів та фінансування організацій з-за кордону.

Реакція ЄС

Європейський Союз вже відреагував на пропозицію "Соціалістичного руху". Там нагадали сербській владі, що вона повинна поділяти демократичні цінності, якщо хоче досягти членства в блоці.

Зазначимо, що схожий законопроєкт у жовтні зареєстрували і в Чорногорії, яка також бажає стати частиною ЄС. Відомо, що пропозицію щодо цього закону внесла коаліція "За майбутнє Чорногорії", яка складається з проросійських партій — "Нової сербської демократії" та "Демократичної народної партії".

Цю пропозицію розкритикували партнери по коаліції, опозиція та громадянське суспільство. В ЄС відреагували так само, як і у випадку Сербії.

Нагадаємо, що цьогоріч у червні в Грузії набув чинності схожий закон про "іноагентів". Зокрема, через нього у державі спалахували протести, однак його все одно ухвалили.