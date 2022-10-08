В сети опубликовали момент прилета: по Крымскому мосту: горяченькое видео

В сети появились кадры взрыва по Керченскому мосту. Россияне публикуют этот момент с разных ракурсов, так что мы также можем хорошо все рассмотреть.

Россияне пытаются установить причину взрыва на Крымском мосту. В сети уже появились ряд видео этого момента с самых разных ракурсов.

Масштабы впечатляют: росСМИ опубликовали кадры последствий взрыва на Крымском мосту

Оккупанты начали расследование

Сразу после "хлопка", еще не приступив к расследованию, россияне сразу заявили, что взрыв на Крымском мосту возник в результате пожара цистерны с топливом.

Глава так называемого "парламента" Крыма Константинов уже успел заявить, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Впоследствии национальный антитеррористический комитет заявил, что взрыв, скорее всего, произошел в результате подрыва грузового автомобиля.

Дмитрий Песков сообщил, что Путин уже поручил создать правительственную комиссию в связи с этой "чрезвычайной ситуацией".

Момент взрыва на Крымском мосту: смотрите видео

Сроков восстановления моста пока нет

Напомним, около 6 утра на Крымском мосту раздался взрыв. В результате "неожиданного инцидента" обрушилась автомобильная часть моста, а железнодорожная дорога повреждена. На подъездах к мосту водителям разворачивают пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.

: Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб от взрыва на Крымском мосту в 200 – 500 миллионов рублей.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет. Российские Яндекс-карты показывают, что мост будет закрыт по меньшей мере до 31 октября. Однако точную дату восстановления моста назовут после полного обследования.

Сначала россияне заявили о планах запустить паромную переправу через Керченский пролив. Однако впоследствии оказалось, что запуск паромов фактически невозможен из-за отсутствия самих паромов в Крыму. Паромы, которые осуществляли перевозку пассажиров до строительства Крымского моста, в основном покинули акваторию.

При этом российские захватчики уже заявили, что сухопутный транспортный коридор из Крыма отлажен через "новые территории" – то есть временно оккупированные Россией регионы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

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