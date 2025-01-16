Действительно ли планируют мобилизовать 50% работников: в ГСЧС сделали заявление

В сети распространилась информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС. В ГСЧС обнародовали официальное заявление.

Там указали, что соответствующая информация не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ГСЧС, которое там обнародовали в четверг, 16 января.

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Планируется ли мобилизация 50% сотрудников ГСЧС

В ГСЧС в четверг, 16 января, сделали официальное заявление и отметили, что информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС не соответствует действительности.

Там указали, что как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано. В то же время там отметили, что работники подразделений оперативного реагирования – пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д, забронированы полным составом

Ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто – ценой собственного здоровья и жизни,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали пользоваться только проверенной информацией.