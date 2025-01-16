Там вказали, що відповідна інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДСНС, який там оприлюднили в четвер, 16 січня.

Дивіться також Зеленський відреагував на скандал з переведеннями у ПС: що вирішив президент

Чи планується мобілізація 50% співробітників ДСНС

В ДСНС в четвер, 16 січня, зробили офіційну заяву і наголосили, що інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності.

Там вказали, що як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано.

"Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом", – додали там.

Щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто – ціною власного здоровʼя та життя, наголосили в ДСНС.