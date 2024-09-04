В сети пишут об аварии на Южноукраинской АЭС: "Энергоатом" отрицает

В сети сообщали, что на Южноукраинской атомной электростанции зафиксировали аварию. Энергоатом заявил, что информация не соответствует действительности.

Об аварии сообщили в издании "Суспільне" со ссылкой на собственные источники. Там заявили, что было зафиксировано снижение мощности в результате российских ударов по энергосистеме.

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На Южной АЭС якобы снизилась мощность

Тогда журналисты сообщили, что снижение мощности имеет временный характер, ремонтные работы уже начаты. Но, по словам источника, аварийной ситуации нет.

При этом другой источник в энергосекторе сообщил журналистам, что блок, возможно, выведут в ремонт

Энергоатом отреагировал на слухи

С целью прекращения распространения недостоверной информации о якобы аварии на Южноукраинской АЭС Энергоатом сообщает: В работе одного из энергоблоков станции выявлены замечания, после чего он был разгружен,

– сообщили в компании.

Отмечается, что проблема будет устранена после того, как специалисты Укрэнерго восстановят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии.

Соответствующая ситуация возникла из-за сложных переходных процессов, вызванных вражескими обстрелами инфраструктуры Укрэнерго. Эти обстрелы привели к значительным колебаниям параметров сети, что повлекло отключение энергоблоков от сети.