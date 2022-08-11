Оккупанты силой заставляют срочников участвовать в войне: расследователи привели доказательства

В сети появились доказательства от журналистов-расследователей о том, что оккупанты силой заставляют срочников участвовать в войне. Также они делают это обманом.

У журналистов The Insider оказался архив жалоб в военную прокуратуру России. Вместе с Bellingcat расследователи независимо подтвердили подлинность имеющихся писем из этого архива. В материалах есть факты обмана или принуждения к участию в войне против Украины.

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Есть доказательства жестокого обращения россии с солдатами

Из обращений становится понятно, что срочники обманом или принуждением бросают в зону боевых действий, солдат не обеспечивают нормальным питанием и медицинской помощью.

Контрактники в свою очередь специально нарушают все нормы и правила устава, чтобы их отстранили от службы. А родители кафиров не могут получить никакой информации о своих пленных или убитых детях.

Силой и угрозами брали в армию

Было много срочников, не соглашавшихся подписать контракт. Есть доказательства, что их заставляли это делать. Родители кафиров обращались в военную прокуратуру России.

Моего сына, Временная Даниила Игоревича, проходящего срочную службу в 254 мотострелковом полку, в/ч 91704 насильно заставляют подписать контракт. Помогите мне, пожалуйста,

– говорится в обращении в прокуратуру.

"Мой сын проходил службу в Белгородской области, с 20 февраля на связь не выходит. Я имею сведения, что командир не отпускает срочников, угрожает дезертирством. В воинской части все об этом знают, они заставили подписать детей оказавшихся подделали контракты подпись", – говорится в документе.

Отправляли на фронт обманом

Были контрактники, отправляемые на фронт обманом. Военное руководство обещало обучение в Сирии, а отправляло на войну в Украину.

В срочном порядке прошу рассмотреть рапорт о моем увольнении из рядов ВС РФ. 15 января 2022 года я был отправлен на обучение в Сирию на корабле. Но вместо нас обманным путем отправили на Украину, не спросив моего желания по поводу участия в специальной военной операции,

– обращается оккупант.

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