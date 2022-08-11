У журналістів The Insider опинився архів скарг до військової прокуратури росії. Разом з Bellingcat розслідувачі незалежно підтвердили справжність наявних листів із цього архіву. У матеріалах є факти обману чи примусу щодо участі у війні проти України.

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Є докази жорстокого поводження росії із солдатами

Із звернень стає зрозуміло, що терміновиків обманом чи примусом кидають у зону бойових дій, солдатів не забезпечують нормальним харчуванням та медичною допомогою.

Контрактники своєю чергою спеціально порушують усі норми та правила статуту, щоб їх усунули від служби. А батьки окупантів не можуть отримати жодної інформації про своїх полонених чи убитих дітей.

Силою та погрозами брали до армії

Було багато строковиків, які не погоджувалися підписати контракт. Є докази, що їх змушували це робити. Батьки окупантів зверталися до військової прокуратури росії.

Мого сина, Часова Данила Ігоровича, який проходить термінову службу в 254 мотострілецькому полку, в/ч 91704 насильно змушують підписати контракт. Допоможіть мені будь ласка,

– мовиться у зверненні до прокуратури.

"Мій син проходив службу у Білгородській області, з 20 лютого на зв'язок не виходить. Я маю відомості, що командир не відпускає терміновиків, загрожує дезертирством. У військовій частині всі про це знають, вони змусили підписати дітей контракти, хто виявився, підробили підпис", –йдеться у документі.

Відправляли на фронт обманом

Були контрактники, яких відправляли на фронт обманом. Військове керівництво обіцяло навчання у Сирії, а відправляло на війну до України.

У терміновому порядку прошу розглянути рапорт про моє звільнення з лав ЗС РФ. 15 січня 2022 року я був відправлений на навчання до Сирії на кораблі. Але натомість нас обманним шляхом відправили на Україну, не запитавши мого бажання щодо участі у спеціальній військовій операції,

– звертається окупант.

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