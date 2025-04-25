В сети появились кадры с моментом подрыва машины с Москаликом

В Подмосковье 25 апреля взорвали машину заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных Сил России, вероятно, Ярослава Москалика. В сети появилось видео с вероятным моментом взрыва транспортного средства оккупанта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как авто Москалика взорвали в Подмосковье

Российские пропагандисты рассказали, что одно из изданий получило кадры, с вероятным моментом подрыва автомобиля в городе Балашиха, что в Московской области. На кадрах можно увидеть, что транспортное средство просто взорвалось, а обломки из него разлетелись рядом.

Момент подрыва генерала Москалика: смотрите видео (18+)