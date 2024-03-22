В сети появилось видео, на котором люди бегут по мосту из "Крокуса"

Под Москвой вечером 22 марта произошел теракт в торговом центре. Известно о по меньшей мере 40 погибших россиян.

Во время концерта группы "Пикник" в Подмосковье неизвестные открыли огонь. В сети появилось видео, как россияне убегают из "Крокус Сити Холла", передает 24 Канал.

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Люди бежали по мосту

В сети распространяется видео, как россияне бегут с места теракта. Их действительно очень много, они образовали целую толпу. В то же время известно о более сотни раненых в результате террористического акта. В Белом доме и в Офисе Президента Украины отметили, что Украина никак не связана со стрельбой.

Люди бегут по мосту: смотрите видео

На кадрах можно увидеть, что россиян действительно очень много. Часть осталась заблокированной в здании.

В ГУР отреагировали на теракт