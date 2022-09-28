В россии рекомендуют гигиенические тампоны для остановки кровотечений: курьезное видео

В соцсетях появилось видео, на котором военная рекомендует мобилизованным россиянам закупать самые дешевые тампоны для остановки кровотечения. Однако это сомнительный совет при пулевых ранениях на войне.

А именно для остановки кровотечения после пулевого ранения в воинских частях россии рекомендуют их использовать. Украинский инструктор по тактической медицине Маша Назарова подчеркнула – это не поможет.

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"Полезные" советы российским мобилизованным

Так, оккупанты, кажется, слишком буквально восприняли понятие "тампонирования раны" и передавали мифы о сказочных возможностях женских гигиенических средств.

Женщин, девушек, матерей просите прокладки, самые дешевые прокладки и самые дешевые тампоны. При пулевом ранении прямо туда введите и все: тампон начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще из Чечни знаю,

– авторитетно рассказала российская военная мобилизованным россиянам.

Что интересно, женщина на видео утверждает, что армия россии не может обеспечить своих военных. Нет ничего – ни "медицины", ни бронежилетов. Поэтому то, что не могут купить в аптеках, рекомендуют доставать из автомобильных аптечек.

Тампоны не спасут при тяжелом ранении: видео

Почему тампоны не спасут

Прямое назначение гигиенических тампонов – поглощение небольшого количества крови без перекрытия источника кровотечения во время менструации. Их возможности достаточно ограничены: большинство женщин теряют менее 80 мл крови во время менструации, а наиболее поглощающими тампонами являются "ультраабсорбирующие", которые впитывают до 17 мл менструальной крови.

При пулевом ранении человек может потерять литры крови за минуты.

Сравнение суперабсорбирующего тампона и обыкновенного бинта "Kerlix" / Маша Назарова

Именно поэтому, чтобы остановить кровотечение после ранения, нужно использовать технику тампонирования раны: ее нужно плотно заполнить бинтом. Если это сделать правильно, из-за физического давления кровотечение остановится.

Ни один бинт не сработает, если его "вложить" в рану, как тампон. Надо прижимать пальцами наибольший источник кровотечения в ране и второй максимально плотно "упаковывать" бинт в рану. Научиться можно только практикой на манекене. Гемостатические бинты работают лучше обычных,

– подчеркнула Маша Назарова.

Для этого медику нужны не тампоны, а определенные умения и:

гемостатический бинт;

спрессованная марля, обычно похожая на Kerlix, но более компактная. Однако есть риск, что слишком тонкая;

эластичные бинты, косынки, чистая ткань.

Обратите внимание! Инструктор по тактической медицине также подчеркивает, что не помогают гемостатические порошки, ведь они вымываются кровью из раны.

Российская армия заботится о своем "пушечном мясе"

21 сентября в россии объявили частичную мобилизацию, согласно которой планируют набрать от 300 тысяч до более миллиона человек на фронт. И если им что-то обещали на бумаге – действительность иная.

Так, боевых медиков российской армии снабжают аптечками, с помощью которых можно получить скорее не помощь, а заражение крови.

Также мобилизованных в россии призывают позаботиться о себе самим. Они должны сами приобрести чуть ли не все – от белья до бронежилета и бронешлема.

Отметим также, что вместо обещанной переподготовки россиян сразу бросают в ад войны.

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