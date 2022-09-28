В россии рекомендуют гигиенические тампоны для остановки кровотечений: курьезное видео
Источник:Милитарный
В соцсетях появилось видео, на котором военная рекомендует мобилизованным россиянам закупать самые дешевые тампоны для остановки кровотечения. Однако это сомнительный совет при пулевых ранениях на войне.
А именно для остановки кровотечения после пулевого ранения в воинских частях россии рекомендуют их использовать. Украинский инструктор по тактической медицине Маша Назарова подчеркнула – это не поможет.
Интересно 50-летние носилки и аптечки, которые никого не спасут: Небитов показал находки на позициях россиян
"Полезные" советы российским мобилизованным
Так, оккупанты, кажется, слишком буквально восприняли понятие "тампонирования раны" и передавали мифы о сказочных возможностях женских гигиенических средств.
Женщин, девушек, матерей просите прокладки, самые дешевые прокладки и самые дешевые тампоны. При пулевом ранении прямо туда введите и все: тампон начинает разбухать и придавливать стенки. Мужики, я это еще из Чечни знаю,
– авторитетно рассказала российская военная мобилизованным россиянам.
Что интересно, женщина на видео утверждает, что армия россии не может обеспечить своих военных. Нет ничего – ни "медицины", ни бронежилетов. Поэтому то, что не могут купить в аптеках, рекомендуют доставать из автомобильных аптечек.
Тампоны не спасут при тяжелом ранении: видео
Почему тампоны не спасут
Прямое назначение гигиенических тампонов – поглощение небольшого количества крови без перекрытия источника кровотечения во время менструации. Их возможности достаточно ограничены: большинство женщин теряют менее 80 мл крови во время менструации, а наиболее поглощающими тампонами являются "ультраабсорбирующие", которые впитывают до 17 мл менструальной крови.
При пулевом ранении человек может потерять литры крови за минуты.
Именно поэтому, чтобы остановить кровотечение после ранения, нужно использовать технику тампонирования раны: ее нужно плотно заполнить бинтом. Если это сделать правильно, из-за физического давления кровотечение остановится.
Ни один бинт не сработает, если его "вложить" в рану, как тампон. Надо прижимать пальцами наибольший источник кровотечения в ране и второй максимально плотно "упаковывать" бинт в рану. Научиться можно только практикой на манекене. Гемостатические бинты работают лучше обычных,
– подчеркнула Маша Назарова.
Для этого медику нужны не тампоны, а определенные умения и:
- гемостатический бинт;
- спрессованная марля, обычно похожая на Kerlix, но более компактная. Однако есть риск, что слишком тонкая;
- эластичные бинты, косынки, чистая ткань.
Обратите внимание! Инструктор по тактической медицине также подчеркивает, что не помогают гемостатические порошки, ведь они вымываются кровью из раны.
Российская армия заботится о своем "пушечном мясе"
- 21 сентября в россии объявили частичную мобилизацию, согласно которой планируют набрать от 300 тысяч до более миллиона человек на фронт. И если им что-то обещали на бумаге – действительность иная.
- Так, боевых медиков российской армии снабжают аптечками, с помощью которых можно получить скорее не помощь, а заражение крови.
- Также мобилизованных в россии призывают позаботиться о себе самим. Они должны сами приобрести чуть ли не все – от белья до бронежилета и бронешлема.
- Отметим также, что вместо обещанной переподготовки россиян сразу бросают в ад войны.
К теме – россияне жалуются, что их отправляют без подготовки: смотрите видео