В сети появилось видео полета вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах
В сети появились кадры полета вертолета Super Puma, на борту с главами МВД, за считанные минуты до крушения в Броварах.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил в эфире телемарафона, что это был именно вертолет Super Puma. В то же время подчеркнул, что о причинах крушения говорить пока рано, пишет 24 Канал.
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Что могло стать причиной крушения
На видео видно, что вертолет летел на малой высоте при плохой видимости из-за тумана. Расследование причин займет по меньшей мере несколько недель.
Пролет вертолета Super Puma в Броварах: видеоСправка. Вертолет Super Puma, который передавала Франция, используют спасатели и структуры МВД для выполнения специальных задач.
Сначала сообщалось, что во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки, где и остановился. Впрочем, впоследствии пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева сообщила, что детский сад пострадал из-за пожара.
Обломки самолета в первые минуты после крушения: видео
Падение самолета в Броварах: главное по состоянию на сейчас
- Известно, что в результате катастрофы погибли все, кто находился на борту самолета, всего 9 человек: 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство Министерства внутренних дел, а также 3 члена экипажа ГСЧС.
- В ОП сообщили, что руководство МВД летело в командировку в одну из "горячих" точек.
- По данным главы Киевской ОВА, по состоянию на 10:30 18 января известно о 18 погибших, в том числе 3 детей и 29 раненых, среди которых – 15 детей.