В сети появилось видео полета вертолета МВД за несколько минут до падения в Броварах

В сети появились кадры полета вертолета Super Puma, на борту с главами МВД, за считанные минуты до крушения в Броварах.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил в эфире телемарафона, что это был именно вертолет Super Puma. В то же время подчеркнул, что о причинах крушения говорить пока рано, пишет 24 Канал.

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Что могло стать причиной крушения

На видео видно, что вертолет летел на малой высоте при плохой видимости из-за тумана. Расследование причин займет по меньшей мере несколько недель.

Пролет вертолета Super Puma в Броварах: видео

. Вертолет Super Puma, который передавала Франция, используют спасатели и структуры МВД для выполнения специальных задач.

Сначала сообщалось, что во время падения вертолет задел детский сад, а затем улетел в направлении многоэтажки, где и остановился. Впрочем, впоследствии пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева сообщила, что детский сад пострадал из-за пожара.

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