В сети показали фото вертолетов Ми-17, которые США передали Украине

В сети показали фотографии вертолетов Ми-17. Их Штаты передали Украине. Сначала вертолеты предназначались для Афганистана.

В то же время, когда талибы захватили страну, вертолеты оказались в Штатах. Первые Ми-17 Украина получила еще в апреле 2022 года.

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Вертолеты изготовили в России по заказу США. Именно поэтому на ящиках с винтами надписи – на русском.

Это вертолеты Ми-17, которые США передали Украине. Первые пять Ми-17 передали в Украину в апреле, еще 11 вертолетов отправили самолетами С-17,

– говорится в сообщении.

Ми-17, которые США передали Украине / Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности

Данилов о ленд-лизе от США

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины еще 9 мая. Тогда в Офисе Президента подчеркнули, что поставки вооружения начнутся не раньше, чем через месяц.

В рамках ленд-лиза для Украины предусмотрена помощь на 15 – 20 миллиардов долларов. По данным главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, украинское королевство работает очень хорошо. В то же время точной информации о разновидностях оружия нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в июне 2022 сообщил, что Украина еще не получила оружия по ленд-лизу. Поставки могут начаться уже в период с июля по август.

"Там есть процедура. Лэнд-лиз еще не начинался. Но само принятие закона о ленд-лизе – очень положительное для нас решение. И ленд-лиз будет, вопрос – когда. Здесь мы возвращаемся к тому, что на войне у каждого часы работают по-разному", – заявил Данилов.

Он также добавил, что для украинцев и западных партнеров время чувствуется очень по-разному. Для украинского народа каждые сутки – очень дорогие.

Украина может получить дополнительные РСЗО

Джейк Салливан – советник президента США по национальной безопасности – заявил, что Украина может получить дополнительные РСЗО . По словам Салливана, на фронте очень важно правильно интегрировать это вооружение. Кроме того, с увеличением количества систем должно расти количество людей, наученных ими пользоваться.

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