В сети показали момент вчерашнего взрыва в харьковском парке Горького: жуткие кадры

Российские оккупанты 3 мая обстреляли парк Горького и стадион "Динамо" в Харькове. Там прогремели мощные взрывы.

Взрыв встряхнул парк в 13:13. В сети обнародовали видео с камер наблюдения.

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Что известно об ударе по парку

Взорвалось сразу возле детской площадки, рядом были лавочки и места отдыха людей. Уничтожены 2 аттракциона. Мэр города Игорь Терехов рассказывал, что в это время коммунальщики приводили парк в порядок после предыдущих бомбардировок.

Кроме того, в тот день россияне обстреляли еще стадион "Динамо". В полиции Харьковской области отмечали, что российские войска бьют "только по военным объектам", поэтому теперь мы знаем, чем на самом деле были детские аттракционы и футбольное поле.

Предыдущие обстрелы Харькова

Оккупанты ежедневно обстреливают гражданскую инфраструктуру Харькова. Погибают мирные жители. 3 мая россияне ударили по фабрике. Она не работала на период военного положения. Однако там все равно был 46-летний работник. Он погиб, здания потерпели серьезные разрушения.

Днем ранее, 2 мая, захватчики нанесли по Харькову 2 удара с реактивных систем залпового огня и произвели один артиллерийский обстрел. Также были повреждены гражданские объекты на Северной Салтовке. Два человека получили ранения.

1 мая оккупанты совершили 5 артиллерийских обстрелов Харькова. К сожалению, погибли три человека, еще 8 мирных жителей города были ранены.

В городе изменили время комендантского часа

Так, в Харькове со 2 мая изменили время комендантского часа. Теперь он будет начинаться в 21:00 и продлится до 06:00. На улицы в это время людям выходить ни в коем случае нельзя.

Власти города настоятельно рекомендуют соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. К примеру, 3 мая жителей Харькова просили до конца дня находиться в укрытиях.

Кроме того, россияне активно обстреливают область. Особенно напряженная ситуация на Изюмском направлении.

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