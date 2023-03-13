"Оскар двойных стандартов": украинцы возмутительными мемами реагируют на премию нынешнего года

Лента о находящемся в тюрьме российском оппозиционере Алексее Навальном победила на Оскаре в 2023 году. За наградой на сцену вышла жена Навального – Юлия. Украинцы возмущены, что организаторы церемонии дали площадку для выступления россиянам и не позволили обратиться Владимиру Зеленскому.

Выступление жены Навального изрядно возмутило украинцев, из-за того, что Юлия ничего не сказала о войне в Украине и одновременно отметила "борьбу россиян за демократию", пишет 24 Канал. На церемонии второй год проигнорировали борьбу украинцев за свободу.

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Фильм рассказывает об отравлении Навального

Американская академия кинематографических искусств и наук второй год не разрешает выступить украинскому лидеру Зеленскому. В МИД Украины назвали это лицемерием.

Украинцы в сети подчеркивают, что на церемонии Оскар-2023 дали выступить представительницы страны, руководство которой ежедневно совершает геноцид украинцев и этнические чистки.

Пользователи соцсетей шутят, что Зеленский в свое время мечтал завоевать Оскар, а Навальный – победить Путина и стать президентом. Однако вышло наоборот.

Пресссекретарь Сергея Притулы, Мария Писаренко, тоже опубликовала гневное сообщение. "Победа Navalny на Оскаре 2023 года о многом: что не весь мир за нас, к сожалению; что русская пробирается в неожиданные места и влияет на иностранные умы; что Киноакадемия соврала, мол Оскар не о политике, поэтому откажем в выступлении Зеленскому; что кино тоже не вне политики".

Также в социальных сетях пишут, что в этом году Оскар решили вручить современным фашистам, то есть россиянам.

"Хочется рыгать от того, как все это либеральное кодло ни слова не говорит о геноциде украинцев, который осуществляет их страна, о сотнях тысяч убитых невинных людей, замученных Россией. Йо**ный Оскар не разрешил речь Зеленского, но россияне могут говорить сцены сколько угодно", – возмущается Мэй Касахара.

Кроме того, в сети высмеивают слова Навальной о "свободной России" так, будто кто-то оккупировал российские территории.

"Мероприятие продолжает экстраполировать СССР на Московию. Запад думает, что украинцы должны быть рады от награды "оппозиционеру". Ожидаемо", – пишет Юрий Гнатюк.

В сети пишут, что Навально в тюрьме вряд ли порадует статуэтка за победу фильма о нем.

Украинцы шутят, что в этом году жюри на церемонии Оскар были пророссийский актер Стивен Сигал и фанат Кремля режиссер Оливер Стоун.

Что известно о победе фильма о Навальном

Лента канадского документалиста Дэниела Роэра "Навальный" получила премию "Оскар" в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Фильм рассказывает об отравлении Навального 2020 года, его лечении в Германии и возвращении в Россию. Навальный сейчас отбывает наказание по сфабрикованному делу в России.

Получать статуэтку вместе командой фильма вышла на сцену жена Навального Юлия с их общими детьми – дочерью Дарьей и сыном Захаром