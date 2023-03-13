Виступ дружини Навального неабияк обурив українців, через те, що Юлія нічого не сказала про війну в Україні та водночас наголосила на "боротьбі росіян за демократію", пише 24 Канал. На церемонії другий рік поспіль проігнорували боротьбу українців за свободу.

До теми "Навальний" взяв Оскара, але не зупинив боротьбу українців: що означає ця перемога

Фільм розповідає про отруєння Навального

Американська академія кінематографічних мистецтв та наук другий рік не дозволяє виступити українському лідеру Зеленському. У МЗС України назвали це лицемірством.

Українці в мережі підкреслюють, що на церемонії Оскар-2023 дали виступити представниці країни, керівництво якої скоює щодня геноцид українців та етнічні чистки.

Оскар: Ми не дамо Зеленському виступити бо Україні дають й без цього багато уваги тому що українці здебільшого білі і люди не звертають уваги на інші конфлікти у світі



Оскар: дають нагороду білим расистам й терористам які винищували (й досі це роблять) інші етнічності pic.twitter.com/CFqr50Chuv — незнайома добродійка (@n_dobrodiyka) March 13, 2023

Користувачі соцмереж жартують, що Зеленський свого часу мріяв здобути Оскар, а Навальний – перемогти Путіна та стати президентом. Однак вийшло навпаки.

Один мечтал получить Оскар, а второй — победить Путина и стать президентом.

Получилось наоборот. pic.twitter.com/O7N1tPspzb — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) March 13, 2023

Прессекретарка Сергія Притули, Марія Писаренко, теж опублікувала гнівний допис. "Перемога Navalny на Оскарі 2023 багато про що: що не весь світ за нас, на жаль; що русня пробирається в несподівані місця і впливає на іноземні уми; що Кіноакадемія збрехала, мовляв Оскар не про політику, тому відмовимо у виступі Зеленському; що кіно теж не поза політикою".

Також у соціальних мережах пишуть, що цього року Оскар вирішили вручити сучасним фашистам, тобто росіянам.

Цьогоріч Оскар вирішив нагородити фашистів. Як зворушливо. pic.twitter.com/3cEoKJX4JZ — Rotciv (@Rotciv380) March 13, 2023

"Хочеться ригати від того, як все це ліберальне кодло жодного слова не каже про геноцид українців, який здійснює їх країна, про сотні тисяч вбитих невинних людей, яких замордувала Росія. Йо**ний Оскар не дозволив промову Зеленського, але росіяни можуть говорити зі сцени скільки завгодно", – обурюється Мей Касахара.

Крім того, у мережі висміюють слова Навальної про "вільну Росію" так нібито хтось окупував російські території.

Zelensky was denied a telecast at the Oscars twice. But the family of the Russian political prisoner Navalny was well received, as were their words about a free Russia (someone occupied Russia?)



Ask Navalny, would he return the occupied Crimea to Ukraine?#Oscars #Oscar #Оскар pic.twitter.com/hnBc9kRyQP — Volodymyr Bubnov (@VolodymyrBubnov) March 13, 2023

"Захід далі продовжує екстраполювати СРСР на Московію. Захід думає, що Українці повинні бути раді від нагороди "опозиціонеру". Очікувано", – пише Юрій Гнатюк.

Захід далі продовжує екстраполювати СРСР на Московію.

Захід думає, що Українці повинні бути раді від нагороди «опозиціонеру».

Очікувано.



Проте ми то знаємо, що єдиний Оскар, який заслужили московити, в тому числі і «бутерброд» нижче: pic.twitter.com/1GfrZPtvLR — Yuriy Gnatyuk (@ygnatyuk_) March 13, 2023

У мережі пишуть, що Навально у в'язниці навряд чи потішить статуетка за перемогу фільму про нього.

Алёша Навальный страдает в ГУЛАГе, но его утешит "Оскар" pic.twitter.com/lScIqSweBK — Mishvik (@Mishvik1) March 13, 2023

Українці жартують, що цього року жюрі на церемонії Оскар були проросійський актор Стівен Сіґал і фанат Кремля режисер Олівер Стоун.

Цьогорічне журі премії "Оскар" pic.twitter.com/DdSBSXhkt3 — Віталій Чуксін (@vovabonjour) March 13, 2023

коли почитала про те шо навальний виграв оскар pic.twitter.com/aTrWR1CJcP — обіцянка цяцянка (@beklemesy) March 13, 2023

Що відомо про перемогу фільму про Навального

Стрічка канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" отримала премію "Оскар" в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Фільм розповідає про отруєння Навального 2020 року, його лікування в Німеччині та повернення в Росію. Навальний зараз відбуває покарання за сфабрикованою справою у Росії.

Отримувати статуетку разом командою фільму вийшла на сцену дружина Навального Юлія з їхніми спільними дітьми – донькою Дарією та сином Захаром