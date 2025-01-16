В сети сообщали, что на Ровненщине на ходу загорелся поезд: что говорят в ГСЧС

Вечером 16 января в телеграм-каналах появилось сообщение о пожаре в поезде. Мол, вагон загорелся прямо на ходу. В ГСЧС прокомментировали это.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Правда ли горел поезд на Ровненщине 16 января

Местные телеграм-каналы распространили видео якобы из поезда сообщением Здолбунов – Сарны. После инцидента поезд будто бы двинулся дальше.

Загорелся поезд во время движения с пассажирами сообщением Здолбунов – Сарны. Сейчас пожар ликвидирован. Что именно произошло и есть ли пострадавшие – неизвестно,

– написал паблик "Ровно Главное".

На видео, которые распространяют в сети, виден пожар на крыше или внутри вагона. А также искры, которые летят от огня.

"Да ну наф**", – говорит пользователь в ролике.

Смотрите видео, заявленное как пожар в поезде на Ровненщине

Пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ровненской области Олеся Терещук сообщила журналистам, что спасатели не обнаружили пожара.

О происшествии сообщили в 17:40. На место отправили две пожарные цистерны и оперативно-координационный центр. Впрочем, работники ГСЧС не обнаружили пожара, когда приехали на место предполагаемого инцидента.

Поезда горели не раз

На новостных сайтах можно найти сообщения о пожарах, в которых фигурирует поезд Сарны – Здолбунов. Но все они были несколько лет назад. Или даже десять лет назад.

Огонь охватил машинное отделение поезда Сарны – Здолбунов в 2019 году. Тогда пришлось эвакуировать пассажиров и привлекать для тушения специальный пожарный поезд. В 2018 году горел дизель-поезд сообщением Удрицк – Сарны – Здолбунов. В 2014-м – пригородный дизель-поезд сообщением Сарны – Здолбунов.