В сети заявили, что россияне якобы зашли в Покровск: в ОСУВ "Хортица" отреагировали

В сети появилась информация, что россияне якобы зашли в Покровск и уже якобы присутствуют в городе. В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" опровергли эти слухи.

По словам военных, оперативная обстановка в Покровском направлении остается самой сложной на линии столкновения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Что говорят военные о ситуации в Покровске и вокруг города

В ОСГВ "Хортица" заметили, что на подступах к агломерации продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Некоторые медиа и социальные сети распространяют информацию о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности,

– отметили в оперативном командовании.

Военные добавили, что через официальные информационные каналы проверенная и взвешенная информация о боевых действиях и оперативной ситуации на каждом направлении фронта постоянно уточняется и предоставляется для информирования общества. Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут привлечь противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага.

Там призывали пользоваться проверенной информацией, сдерживать эмоции и поддерживать Вооруженные Силы Украины.

Что известно о слухах касаемо захода россиян в Покровск

Как всегда, такими заявлениями отметилась скандальная нардепка Марианна Безуглая. Она убеждала, что россияне якобы вошли в Покровск. И на фронте якобы "нет ни одного боевого менеджера, способного стабилизировать катастрофу".

Ранее в ОСГВ "Хортица" сообщали, что в результате огневых ударов и штурма на Покровском направлении были разрушены некоторые украинские позиции. В то же время военные отметили, что принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения.



Кроме того, спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов отмечал, что враг пытается взять Покровск хотя бы в частичное кольцо. В частности, россияне пытаются закрепиться в малых поселках, к югу от Покровска, для дальнейшего продвижения. Захода в город и боев в Покровске в их планах нет.