Комары закусали: в сети заметили странное поведение немощного путина

О проблемах со здоровьем российского диктатора Владимира Путина говорили уже давно. В сети есть множество теорий, какая именно болезнь повлияла на состояние главы кремля.

Между тем, люди в сети публикуют все больше видеоподтверждений болезни российского президента.

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Так во время презентации в российском городе Кронштадте на путина напали комары. Интересно, что российский лидер отгонял их только левой рукой, правая же неподвижно свисала.

И КГБистской привычкой держать ее поближе к оружию этого уже не объяснить,

– пишут в сети.

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пути болен раком

В июле разведка США заявила, что владимир путин болен раком. Похоже, в апреле он прошел курс лечения от рака на запущенной стадии. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на трех руководителей американской разведки, читавших этот документ.

Эти же люди, представляющие три отдельные разведывательные службы, озабочены тем, что путин становится все более параноидальным, когда говорится об удержании власти, статусе. Такое состояние российского лидера лишь усугубляет сложное и непредсказуемое развитие событий в Украине.

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