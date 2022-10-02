О взрывах в оккупированном Севастополе сообщил гауляйтер Михаил Развожаев, пишет 24 канал. "Хлопок" произошел в здании рядом с ТЦ "Московский".
К слову В Севастополе ночью и утром были слышны звуки взрывов и стрельбы
"Хлопок" произошел рядом с ТЦ "Московский"
"В офисном здании рядом с ТЦ "Московский" (в бывшем здании Дома Быта) раздался хлопок. Здание не газифицировано", – говорится в сообщении.
По словам гауляйтера, по предварительной версии спасателей, в крышу здания якобы ударила молния.
От этого в некоторых помещениях разбились стекла в окнах. Возгорания нет, никто не пострадал. Сейчас на месте работает МЧС,
– рассказал гауляйтер.
Предыдущий "хлопок" в Крыму
Следует отметить, что в оккупированном Севастополе было неспокойно 1 октября. Сначала сообщалось о взрывах в аэропорту Бельбек. Взрывы в микрорайоне Любимовка раздались ориентировочно в 17:40.
Вечером в Севастополе снова раздались взрывы. Местные жители писали о звуках взрывов в разных районах города. Позже пропагандистские медиа решили заявить об учениях оккупантов.
30 сентября в Крыму тоже было неспокойно. Громкие взрывы раздались в Ялте, Алупке и Партените. В Ялте и Алупке было неспокойно и 28 сентября.
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