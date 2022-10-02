Про вибухи в окупованому Севастополі повідомив гауляйтер Михайло Развожаєв, пише 24 канал. "Бавовна" сталася у будівлі поряд з ТЦ "Московський".
До слова У Севастополі вночі і вранці було чути звуки вибухів і стрілянини
"Бавовна" сталася поряд з ТЦ "Московський"
"В офісній будівлі поряд з ТЦ "Московський" (у колишній будівлі Будинку Побуту) пролунала бавовна. Будівля не газифікована", – йдеться у повідомленні.
За словами гауляйтера, за попередньою версією рятувальників, у дах будівлі буцімто вдарила блискавка.
Від цього в деяких приміщеннях розбилися шибки у вікнах. Загоряння немає, ніхто не постраждав. Зараз на місці працює МНС,
– розповів гауляйтер.
Попередня "бавовна" в Криму
Слід зазначити, що в окупованому Севастополі було неспокійно також 1 жовтня. Спершу повідомлялося про вибухи в аеропорту Бельбек. Вибухи в мікрорайоні Любимівка пролунали орієнтовно о 17:40.
Ввечері в Севастополі знову пролунали вибухи. Місцеві мешканці писали про звуки вибухів у різних районах міста. Пізніше пропагандистські медіа вирішили заявити про навчання окупантів.
30 вересня в Криму теж було неспокійним. Гучні вибухи вкотре пролунали в Ялті, Алупці та Партеніті. В Ялті та Алупці було неспокійно і 28 вересня.
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