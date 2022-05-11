Нарушая законы и обычаи войны, российские захватчики обстреливают гражданскую инфраструктуру города и страдает мирное население, передает 24 канал.
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30% домов уже не будут пригодны для проживания
70% домов города повреждены, около 30% уже не будут пригодны для проживания,
– сообщил Александр Стрюк, руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации.
В Северодонецке все еще остается около 15 тысяч человек, которые не хотят эвакуироваться, несмотря на опасность и призывы властей города и области выехать в более безопасные территории.
В то же время российские оккупанты собираются окружить Северодонецк и прорываются с разных направлений. В окрестностях города идут активные и тяжелые бои.
Делаем все необходимое, чтобы они (русские оккупанты – 24 канал) стояли на месте. Но попытки продвинуться постоянны,
– добавил Стрюк.
Напомним, что вчера, 10 мая, российские оккупанты в очередной раз ударили артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку Луганской области. В результате пострадал газопровод, поэтому жители города остались без газа.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, газоснабжение – единственное из коммуникаций, работавшее в Северодонецке во время боевых действий.
Ситуация в Луганской области: главное
- В течение 9 мая оккупанты обстреливали все возможные маршруты выезда с территории Луганской области. В Северодонецке вражеский снаряд попал в здание местной полиции. Только за эти сутки враг 22 раза обстрелял села и города региона.
- В сутки 8 мая российские захватчики обстреляли Луганщину 24 раза. Из-за вражеской атаки в Северодонецке погибла женщина, в Белогоровке – 2 волонтера из Закарпатья. Также есть пострадавшие, в их числе – дети.
- Вечером 8 мая россияне третий раз обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске. Из-за постоянных обстрелов спасатели не могли погасить пожар, который пылал на площади размером 360 квадратных метров.
- Также в ночь на 8 мая оккупанты открыли огонь по Шипилову. Там разрушен двухэтажный дом. Известно, что под завалами оказались не менее 11 человек. Также ночью в результате обстрелов четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке и еще два – в Лисичанске.
- Днем раньше, в субботу, 7 мая, захватчики сбросили авиабомбу на школу в Белогоровке, в которой пряталось почти все село. В помещении учебного заведения находились около 90 человек. Спасатели извлекли из-под завалов около 30 из них. По словам Гайдая, тяжелый удар не оставил находившимся в школе людям шансов спастись – большинство из них погибли.
- Несмотря на то, что враг превосходит количественно, наши бойцы делают все возможное, чтобы минимизировать их атаки. Под Кременной украинским военным удалось уничтожить переправу врага.
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