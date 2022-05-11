Порушуючи закони та звичаї війни, російські загарбники обстрілюють цивільну інфраструктуру міста, тож страждає мирне населення, передає 24 канал.

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30% будинків вже не будуть придатними для проживання

70% будинків міста пошкоджені, близько 30% вже не будуть придатними для проживання,

– повідомив Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації.

У Сєвєродонецьку все ще залишається близько 15 тисяч людей, які не хочуть евакуйовуватись попри небезпеку та заклики влади міста та області виїхати до безпечніших територій.

Водночас російські окупанти збираються оточити Сєвєродонецьк і прориваються з різних напрямків. На околицях міста йдуть активні та важкі бої.

Робимо все необхідне, щоб вони (російські окупанти – 24 канал) стояли на місці. Але спроби просунутись є постійними,

– додав Стрюк.

Нагадаємо, що вчора, 10 травня, російські окупанти вкотре вдарили артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку Луганської області. Внаслідок цього постраждав газопровід, тож мешканці міста залишилися без газу.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, газопостачання – єдине із комунікацій, що працювало в Сєвєродонецьку під час бойових дій.

Ситуація на Луганщині: головне

Впродовж 9 травня окупанти обстрілювали всі можливі маршрути виїзду з території Луганської області. У Сєвєродонецьку ворожий снаряд поцілив в будівлю місцевого осередку поліції. Лише за цю добу ворог 22 рази обстріляв села та міста регіону.

За добу 8 травня російські загарбники обстріляли Луганщину 24 рази. Через ворожу атаку у Сєвєродонецьку загинула жінка, у Білогорівці – 2 волонтерів із Закарпаття. Також є постраждалі, серед них – діти.

Ввечері 8 травня росіяни втретє обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Через постійні обстріли рятувальники не могли погасити пожежу, яка палала на площі розміром 360 квадратних метрів.

Також у ніч проти 8 травня окупанти відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. Відомо, що під завалами опинилися щонайменше 11 осіб. Також вночі внаслідок обстрілів чотири будинки пошкоджено в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку та ще два – у Лисичанську.

Днем раніше, у суботу, 7 травня, загарбники скинули авіабомбу на школу в Білогорівці, в якій ховалося майже все село. У приміщенні навчального закладу перебували близько 90 людей. Рятувальники дістали з-під завалів близько 30 з них. За словами Гайдая, важкий удар не залишив людям, які перебували у школі, шансів врятуватись – більшість із них загинули.

Попри те, що ворог переважає кількісно, наші бійці роблять усе можливе для того, щоб мінімізувати їхні атаки. Під Кремінною українським військовим вдалося знищити переправу ворога.

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