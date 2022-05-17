В Северодонецке обстреляли 2 корпуса больницы и здание "Импульса": в области 10 погибших

Российские оккупанты нанесли очередные удары по восточной части Украины. Боевики обстреляли здания больницы в Северодонецке. Обстреляли также и район Попасной – в результате обстрелов в области погибли 10 человек, еще 3 – ранены.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики не прекращают обстреливать города, которые остаются под контролем Украины. От артиллерийских обстрелов в Северодонецке пострадали 2 здания, принадлежащие местной больнице и научно-производственное объединение "Импульс".

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В результате атак на область погибли 10 человек. Еще 3 – ранены от бомбардировок.

Северодонецк продолжают обстреливать – есть жертвы / Фото Сергей Гайдай

По словам Сергея Гайдая, в Северодонецке россияне из артсистем обстреляли 2 корпуса Северодонецкой городской многопрофильной больницы.

Кроме того, оккупанты обстреляли здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир.

Северодонецк продолжают обстреливать – есть жертвы / Фото Сергей Гайдай

Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще 4 дома – в Рубежном, 2 – в Лисичанске,

– сообщил глава Луганской ОВА.

Он заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 2 авиационных удара по населенным пунктам Попаснянского района.

Разрушения получили 3 дома во Врубовке, 4 – в Камышевасе, по 2 – в Новозвановке и Троицком. 3 – в Тошковке Горской общины.

Луганщину продолжают обстреливать – есть жертвы / Фото Сергей Гайдай

Больше всего от обстрелов пострадали Горское и Золотое – суммарно по селам оккупанты нанесли удар 15 раз.

Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб 9 домам в Горском и 6 – в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны,

– заявил Гайдай.

От обстрелов страдают многоквартирные дома / Фото Сергей Гайдай

Какая ситуация в Луганской области

В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВ заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов. Он сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.

В Луганской области удалось восстановить мобильную связь. С 15 мая местные жители наконец-то могут позвонить своим родным и близким, а уехавшие узнать, что происходит на Луганщине.

Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они терпят значительные потери. Много техники и живой силы россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.

Северодонецк постоянно под обстрелами – за прошедшие сутки, 16 мая, от атаки оккупантов погибли 10 человек.

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