В Северодонецке обстреляли 2 корпуса больницы и здание "Импульса": в области 10 погибших
Российские оккупанты нанесли очередные удары по восточной части Украины. Боевики обстреляли здания больницы в Северодонецке. Обстреляли также и район Попасной – в результате обстрелов в области погибли 10 человек, еще 3 – ранены.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики не прекращают обстреливать города, которые остаются под контролем Украины. От артиллерийских обстрелов в Северодонецке пострадали 2 здания, принадлежащие местной больнице и научно-производственное объединение "Импульс".
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В результате атак на область погибли 10 человек. Еще 3 – ранены от бомбардировок.
Северодонецк продолжают обстреливать – есть жертвы / Фото Сергей Гайдай
По словам Сергея Гайдая, в Северодонецке россияне из артсистем обстреляли 2 корпуса Северодонецкой городской многопрофильной больницы.
Кроме того, оккупанты обстреляли здание Северодонецкого научно-производственного объединения "Импульс", известного своими разработками на весь мир.
Северодонецк продолжают обстреливать – есть жертвы / Фото Сергей Гайдай
Также в Северодонецке разрушены магазин строительных материалов и четыре многоэтажки. Еще 4 дома – в Рубежном, 2 – в Лисичанске,
– сообщил глава Луганской ОВА.
Он заявил, что оккупанты нанесли по меньшей мере 2 авиационных удара по населенным пунктам Попаснянского района.
Разрушения получили 3 дома во Врубовке, 4 – в Камышевасе, по 2 – в Новозвановке и Троицком. 3 – в Тошковке Горской общины.
Луганщину продолжают обстреливать – есть жертвы / Фото Сергей Гайдай
Больше всего от обстрелов пострадали Горское и Золотое – суммарно по селам оккупанты нанесли удар 15 раз.
Артиллерийским обстрелом нанесен ущерб 9 домам в Горском и 6 – в Золотом. Кстати, штурмуя Горскую общину, россияне вынуждены были отойти, как и в районе Сиротино близ Северодонецка. Потери врага – многочисленны,
– заявил Гайдай.
От обстрелов страдают многоквартирные дома / Фото Сергей Гайдай
Какая ситуация в Луганской области
- В очередном вечернем обращении глава Луганской ОВ заявил, что под контролем Украины остается 10% Луганщины. 3 больших населенных пункта и близлежащие общины все еще держат оборону и не подпускают оккупантов. Он сообщил, что всего несколько точек остаются под контролем ВСУ. Это Северодонецк, Лисичанск и окрестности Рубежного. Кроме того, Вооруженные Силы Украины контролируют близлежащие села и поселки городского типа.
- В Луганской области удалось восстановить мобильную связь. С 15 мая местные жители наконец-то могут позвонить своим родным и близким, а уехавшие узнать, что происходит на Луганщине.
- Оккупанты продолжают пытаться продвинуться на Востоке Украины, в частности, на Луганщине. При этом они терпят значительные потери. Много техники и живой силы россиян Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить, в частности, во время ряда неудачных попыток врага форсировать реку Северский Донец.
- Северодонецк постоянно под обстрелами – за прошедшие сутки, 16 мая, от атаки оккупантов погибли 10 человек.
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