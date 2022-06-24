В Северодонецке – штурм, на Славянском направлении и возле Лисичанска атаку врага отбили

Оккупанты вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка. Они обстреливали город. Также под огневой атакой оказались Лисичанск, Лоскутовка и Спорное.

В районе Лисичанска захватчики нанесли авиационный удар. Однако украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска.

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Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, бои продолжаются.

На Славянском направлении атаку отбили

Оккупанты собираются наступать в направлении Довгенькое – Долина. Однако штурмовые действия врага по направлениям Сулиговка – Вернополье и Дибровно – Курулько наши воины успешно отбили.

У Долины захватчики дистанционно минируют местность.

Ситуация по другим направлениям Донбасса

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии Белогоровку, Яковлевку и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского.

Оккупанты захватили Николаевку. Однако провалились вражеские попытки вести разведку боем в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС. Захватчики отошли с потерями.

Россияне ударили ракетами из самолетов Ту-22М3 по городу Константиновке.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое воздействие вдоль линии столкновения. Хочет сковать действия наших войск, чтобы их нельзя было опрокинуть на другие направления.

Уход из Северодонецка: что известно

Украинские военные планируют постепенный уход из города. ВСУ уже получили приказ о передвижении к новым позициям в укрепленных районах, откуда можно будет продолжать боевые действия, а также бить по врагу.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснял, что ВСУ преуспевают, но на некоторых направлениях приходится сдерживать захватчиков и отходить на новые позиции. При этом украинские военные наносят захватчикам колоссальные потери.

Украинская армия, по его словам, может запросто отразить город Северодонецк, но вопрос – какой ценой это сделать. Поэтому Гайдай подытожил, что военное руководство делает все правильно и не стоит опускать руки, поскольку победа будет.

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