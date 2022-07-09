В Шанхае неизвестный с ножом напал на людей в детской больнице: есть пострадавшие

В китайском городе Шанхай утром 9 июля мужчина напал с ножом на людей в детской больнице. Четверо человек получили ранения.

Очевидцы сообщили, что у больницы Ruijin был хаос. Люди лезли под турникеты, чтобы выбраться из больницы. Медики выбегали со своими пациентами: некоторые в инвалидных колясках, а одна – на мобильной кровати.

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Женщина, ставшая свидетелем нападения, говорит, что люди в шоке. Предупреждают, что пострадавших может быть больше.

Нападавшего задержали

Полиция обнаружила мужчину, который держал в заложниках толпу на седьмом этаже больницы. Он угрожал ранить людей, поэтому правоохранителям пришлось открыть огонь.

Больницу перегородили. Вход туда ограничен.

В Шанхае сняли карантин

В Шанхае в начале июня был отменен локдаун, который власти ввели на фоне распространения коронавируса.

Власти уверяли, что карантинные меры вводились, чтобы смягчить удар по экономике региона.

Сначала они должны были длиться 9 дней, но локдаун затянулся на 65.

Во время локдауна местным жителям нельзя было покидать свои дома и пользоваться коммерческой доставкой еды, а ездить в больницу разрешали только с согласия местного органа компартии.

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