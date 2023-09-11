Инцидент произошел в ночь на 8 сентября в городе Самбор Львовской области. По данным журналистов, взрыв прогремел в школе №9.

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Что известно о взрыве в школе во Львовской области

Сначала о взрыве в оперативном чате "Варта-1" поведал местный житель Назар. Ведь в этой школе учатся его племянники. Тогда же он отметил, что, по словам директора, взорвался бойлер.

Впоследствии информацию журналистам подтвердил начальник Самборского районного отдела полиции Павел Гарасимов. По его словам, действительно в школе взорвался находившийся на кухне бойлер.

Взрывная волна была столь мощной, что выбила 12 окон. Именно поэтому детей переводили на дистанционное обучение.

Павел Гарасимов рассказал, что в результате взрыва люди не пострадали.

Последствия взрыва в школе Львовской области: смотрите видео

Скандал в Черновцах – учащиеся гуляли в советской форме

Пользователь сети Оксана Передерчук опубликовала фото, на которых школьницы в парке одеты в школьную форму советского образца. Люди в сети также возмутились в форме школьниц, которые одели форму образца СССР.



Девушки в советской форме в Черновцах / Фото Оксаны Передерчук

В то же время автор сообщения добавила, что она не сторонница советской формы, однако и не сторонница того, чтобы указывать кому-то, что носить.