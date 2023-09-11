Інцидент трапився у ніч проти 8 вересня у місті Самбір Львівської області. За даними журналістів, вибух пролунав у школі №9.

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Що відомо про вибух в школі на Львівщині

Спочатку про вибух в оперативному чаті "Варта-1" повідомив місцевий мешканець Назар. Адже у цій школі навчаються його племінники. Тоді ж він зазначив, що, за словами директора, вибухнув бойлер.

Згодом інформацію журналістам підтвердив начальник Самбірського районного відділу поліції Павло Гарасимов. За його словами, справді в школі вибухнув бойлер, який був на кухні.

Вибухова хвиля була такою потужною, що вибила 12 вікон. Саме тому дітей переводили на дистанційне навчання.

Павло Гарасимов розповів, що внаслідок вибуху люди не постраждали.

Наслідки вибуху в школі Львівської області: дивіться відео

Скандал у Чернівцях – учні гуляли в радянській формі

Користувачка мережі Оксана Передерчук опублікувала фото, на яких школярки у парку вдягнуті в шкільну форму радянського зразка. Люди у мережі також обурились формі школярок, які вдягнули форму зразка СРСР.



Дівчата у радянській формі у Чернівцях / Фото Оксани Передерчук

Водночас авторка допису додала, що вона не прихильниця радянської форми, проте й не прихильниця того, щоб вказувати комусь, що носити.