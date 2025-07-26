В Шостке, Харькове и пригороде Днепра – взрывы: Россия атакует дронами, КАБАми и ракетами

Ночью 26 июля в ряде городов Украины раздались взрывы. Россияне обстреливают кабами, дронами и ракетами.

По состоянию на 00:00 26 июля в большом количестве областей уже была объявлена тревога из-за угрозы беспилотников. Впоследствии к ней добавилась еще и опасность ударов ракетами и КАБами, сообщает 24 Канал.

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Где раздались взрывы в Украине 26 июля?

Около 00:07 Воздушные силы сообщили о движении ракет через Днепропетровскую область мимо Каменского. Через несколько минут в пригороде Днепра раздались взрывы.

Также в 00:09 военные предупредили о запуске КАБов в направлении Шостки и Харькова. Через несколько минут в обоих городах тоже были слышны взрывы.

Харьков под атакой вражеских КАБов, в городе слышен взрыв! Будьте осторожны!,

– написал в 00:10 мэр Терехов.

Отмечается, что вражеский снаряд попал в Киевском районе города.

Предварительно, зафиксирован удар по неработающему гражданскому предприятию. В результате удара КАБами по городу, повреждены жилые дома, склады, частные авто. Предварительно два человека пострадали.

Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что враг ударил по Харькову 4 КАБами. На месте попаданий работают подразделения ГСЧС.

Тем временем в Каменском на Днепропетровщине на месте прилета возник сильный пожар. Об этом пишут телеграмм-каналы.

Заметим, что в течение 25 июля оккупанты неоднократно атаковали Харьков беспилотника типа "Черника". Один из них разразился в воздухе над центральной частью города.