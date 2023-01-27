Сжег Кораны: обострение отношений между Турцией и Швецией спровоцировал фанат Кремля

Датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецкими посольствами в Стокгольме и Копенгагене. Акции организовал экс-работник пропагандистского канала Russia Today Чанг Фрик.

Из-за провокации Турция отменила запланированный ранее визит министра обороны Швеции Пола Йонсона. Поездка должна была состояться сегодня, 27 января.

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О чем рассказал провокатор

Шведское издание Helsingin Sanomat назвало Расмуса Палудана, сжегшего священную книгу мусульман, исламофобом. Политик возглавляет партию "Жесткий курс". В комментариях для местных журналистов он подтвердил, что получил предложение поджечь Коран от Фрика, который сейчас работает с дочерней компанией Russia Today. Кроме того, соорганизатором провокации был еще один журналист ультраправого издания Exakt 24.

Это была их идея сжечь Коран перед турецким посольством, – заявил Палудан.

Он добавил, что за акцию получил финансовую помощь в 320 шведских крон от Чанга Фрика. Эти деньги он использовал для рассмотрения заявления о разрешении демонстрации от правоохранителей. Палудан обещал курить Коран каждую пятницу, пока Швецию не примут в НАТО.

Провокация в Дании

Палудан решил повторить провокацию и в Дании. Он сжег Коран в Копенгагене. Издание СNN Türk рассказало, что после этого Турция вызвала посла Дании.

"Посла Дании в Анкаре вызвали в МИД после того, как стало известно, что Дания разрешила акцию, связанную с нападением на священный Коран. Послу отметили недопустимость разрешения на повторное сожжение Корана", – анонимно рассказал один из дипломатов.

Оправдание пропагандиста

Для журналистов The Insider Фрик подтвердил, что заплатил деньги Палудану. Однако он убеждает – никто не требовал жечь Коран.

Я лично не поощрял сжигать религиозные писания. Я хотел помочь провести акцию протеста непосредственно против Турции, а не раздражать мусульман, – сказал пропагандист.

Он возразил, что его действия связаны с указаниями Кремля. Известно, что Фрик посещал Москву и участвовал в пропагандистских шоу. Кроме того, он в своих соцсетях показывал фото, на которых позировал в футболках с изображением Владимира Путина и символикой России.



Соцсети Фрика / Скриншоты Golos islama

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