Сжег Кораны: обострение отношений между Турцией и Швецией спровоцировал фанат Кремля
Источник:The Telegraph
Датско-шведский политик Расмус Палудан сжег Коран перед турецкими посольствами в Стокгольме и Копенгагене. Акции организовал экс-работник пропагандистского канала Russia Today Чанг Фрик.
Из-за провокации Турция отменила запланированный ранее визит министра обороны Швеции Пола Йонсона. Поездка должна была состояться сегодня, 27 января.
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О чем рассказал провокатор
Шведское издание Helsingin Sanomat назвало Расмуса Палудана, сжегшего священную книгу мусульман, исламофобом. Политик возглавляет партию "Жесткий курс". В комментариях для местных журналистов он подтвердил, что получил предложение поджечь Коран от Фрика, который сейчас работает с дочерней компанией Russia Today. Кроме того, соорганизатором провокации был еще один журналист ультраправого издания Exakt 24.
Это была их идея сжечь Коран перед турецким посольством, – заявил Палудан.
Он добавил, что за акцию получил финансовую помощь в 320 шведских крон от Чанга Фрика. Эти деньги он использовал для рассмотрения заявления о разрешении демонстрации от правоохранителей. Палудан обещал курить Коран каждую пятницу, пока Швецию не примут в НАТО.
Провокация в Дании
Палудан решил повторить провокацию и в Дании. Он сжег Коран в Копенгагене. Издание СNN Türk рассказало, что после этого Турция вызвала посла Дании.
"Посла Дании в Анкаре вызвали в МИД после того, как стало известно, что Дания разрешила акцию, связанную с нападением на священный Коран. Послу отметили недопустимость разрешения на повторное сожжение Корана", – анонимно рассказал один из дипломатов.
Оправдание пропагандиста
Для журналистов The Insider Фрик подтвердил, что заплатил деньги Палудану. Однако он убеждает – никто не требовал жечь Коран.
Я лично не поощрял сжигать религиозные писания. Я хотел помочь провести акцию протеста непосредственно против Турции, а не раздражать мусульман, – сказал пропагандист.
Он возразил, что его действия связаны с указаниями Кремля. Известно, что Фрик посещал Москву и участвовал в пропагандистских шоу. Кроме того, он в своих соцсетях показывал фото, на которых позировал в футболках с изображением Владимира Путина и символикой России.
Соцсети Фрика / Скриншоты Golos islama
Реакция Турции: что известно
- Турция не поддерживала вступление Швеции в НАТО. После инцидента с сожжением Корана министр обороны Турции Хулуси Акар отменил визит в Анкару Пола Йонссона. На встрече котором должны были обсудить все претензии относительно вступления Швеции в НАТО.
- Акар заявил, что визит шведского коллеги теперь не будет иметь смысла. По его словам, власти Швеции игнорируют антитурецкие акции. Он ждет реакции Стокгольма.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что после сожжения Корана не стоит ждать его поддержки по вступлению Швеции в НАТО.
- Швеция вместе с Финляндией получила 29 июня 2022 года от НАТО официальное приглашение на вступление. Протоколы на присоединение приняли все страны-члены, кроме Турции и Венгрии.