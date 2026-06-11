В Швеции разоблачили российского шпиона, который также фигурирует в заговоре с целью убийства

Шведская прокуратура обвиняет 34-летнего мужчину в попытке шпионажа в пользу России. Кроме того, его также подозревают в подготовке заказного убийства.

Об этом пишет SVT со ссылкой на заявление прокурора Матса Люнгквиста.

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Зачем подозреваемый ездил в Москву?

По словам прокурора, он пытался передать в Россию информацию "очень высокой степени секретности", которую, как утверждается, получил во время работы в вооруженных силах.

Значительная часть информации по этому делу является секретной, а на стороны, участвующих в ней, наложен запрет на разглашение.

"Это сложное расследование по преступлению, которое трудно раскрыть", – отметил прокурор Люнгквист.

Мужчина получил образование связанное с ИТ-безопасностью, и в 2018 – 2022 годах работал по контракту в вооруженных силах через ИТ-консалтинговую компанию.

Информацию, которую, как я утверждаю, подозреваемый пытался раскрыть, поехав в ноябре 2025 года в Москву и встретившись там с представителями российской разведки и службы безопасности,

– написал прокурор в пресс-релизе.

Параллельно в отношении этого мужчины ведется следствие по делу о подготовке убийства.

Что известно о российских провокациях в Европе?

Французские истребители за неделю по меньшей мере 11 раз поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтикой. О необычно высокой активности российской авиации вблизи воздушного пространства НАТО сообщил представитель вооруженных сил Франции.

По его словам, французские пилоты действовали в рамках миссии НАТО по охране неба над Эстонией, Латвией и Литвой. Количество вылетов для реагирования на действия россиян оказалась нетипично большой даже по меркам этого напряженного региона. Верне предположил, что Москва сознательно демонстрировала мышцы.