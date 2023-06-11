В Швейцарии предлагают "убить" Путина голосованием против нефти: сетью ходят комические видео

В Швейцарии установили специальную электронную урну для голосования за отказ страны от нефти из России. Особенность состоит в том, что бюллетень следует засовывать в глотку Путину.

Швейцарские буквально кормят Путина своим "фе" против российской нефти. Однако, конечно, без казусов не обошлось.

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Швейцарские активисты организовали необычное голосование против Путинской нефти

Во вторник 6 июня активисты Myclimate, занимающиеся защитой климата, установили на главном вокзале Цюриха экранную инсталляцию, где Владимир Путин изображен в анимированном виде. Инсталляция похожа на рекламный баннер, однако на месте рта есть прорезь, куда нужно бросать бюллетень.

Когда человек бросает бюллетень в прорезь, на интерактивном экране можно увидеть, как российский диктатор сразу давится этим листом.

Как выглядит интерактивная урна с Путиным: смотрите видео

Активисты, создавшие такое интерактивное голосование, хотят добиться отказа страны от российской нефти и перехода страны на швейцарское электричество.

В конце концов, он опасается за свои миллионы нефтедолларов, которые он потеряет, если проголосуют за закон о защите климата,

– сказали активисты.

В Цюрихе защитница Путина набросилась на инсталляцию с молотком

В Цюрихе в урну конверты для голосования в рот Путину бросили более 150 человек. Уже с 11 июня установку можно увидеть на вокзале в Берне, где она будет стоять 2 дня, а затем еще 2 дня в Женеве. Будет ли принят закон о защите климата, решится 18 июня.

Во время такого интерактива не обошлось без казусов. В Цюрихе женщина разбила молотком стекло инсталляции, прорвавшись через охрану.

Ее арестовали и доставили в кантональную полицию. Организация Myclimate возбудила уголовное дело по поводу порчи имущества. По предварительным данным, женщина является поклонницей российского диктатора.



Женщина разбила инсталляцию с Путиным / Watson