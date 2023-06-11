Швейцарські буквально годують Путіна своїм "фе" проти російської нафти. Проте, звичайно, без казусів не минулося.

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Швейцарські активісти організували незвичайне голосування проти Путінської нафти

У вівторок 6 червня активісти Myclimate, які займається захистом клімату, встановили на головному вокзалі Цюриха екранну інсталяцію, де Володимир Путін зображений в анімованому вигляді. Інсталяція схожа на рекламний банер, проте на місці рота є проріз, куди потрібно кидати бюлетень.

Коли людина кидає бюлетень у проріз, на інтерактивному екрану можна побачити, як російський диктатор одразу давиться цим листком.

Як виглядає інтерактивна урна з Путіним: дивіться відео

Активісти, які створили таке інтерактивне голосування, хочуть домогтися відмови країни від російської нафти й перехід країни на швейцарську електрику.

Врешті-решт він побоюється за свої мільйони нафтодоларів, які він втратить, якщо проголосують за закон про захист клімату,

– сказали активісти.

Довідка. У Цюриху до урни конверти для голосування в рот Путіну кинули понад 150 людей. Вже від 11 червня інсталяцію можна побачити на вокзалі у Берні, де вона стоятиме 2 дні, а потім ще 2 дні у Женеві. Чи буде ухвалено закон про захист клімату, вирішиться 18 червня.

У Цюриху захисниця Путіна накинулась на інсталяцію з молотком

Під час такого інтерактиву не минулося без казусів. У Цюриху жінка розбила молотком скло інсталяції, прорвавшись через охорону.

Її заарештували й доставили до кантональної поліції. Організація Myclimate порушила кримінальну справу щодо псування майна. За попередніми даними, жінка є прихильницею російського диктатора.



Жінка розбила інсталяцію з Путіним / Watson