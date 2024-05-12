В Симферополе слышали взрывы: оккупанты говорят о сбитом БПЛА

В Симферополе вечером 12 мая прогремели взрывы. Россияне сообщили якобы о сбитом беспилотнике.

О взрывах сообщили мониторинговые каналы, а также подтвердили оккупационные власти захваченного полуострова. 24 Канал рассказывает, что известно по состоянию на сейчас.

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"Очень громкий хлопок только что был в Симферополе. Симферопольцы, берегите себя. Скорее всего это не последний беспилотник", – сообщают российские телеграм-каналы.

Что говорит оккупационная власть

Также российский ставленник, так называемый "глава" Крыма, Аксенов сообщил, что в районе Симферополя ПВО сбила украинский беспилотник. Также он заверил, что разрушений и пострадавших нет.

"В Симферополе силами ПВО сбит вражеский БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. Прошу соблюдать спокойствие", – отметил оккупант.

К слову, 10 мая партизаны движения сопротивления "Атеш" анонсировали начало "настоящего летнего сезона" для россиян во временно оккупированном Крыму.