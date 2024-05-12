Про вибухи повідомили моніторингові канали, а також підтвердила окупаційна влада захопленого півострова. 24 Канал розповідає, що відомо станом на зараз.

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"Дуже гучна бавовна щойно була у Сімферополі". Сімферопольці, бережіть себе. Швидше за все це не останній безпілотник", – повідомляють російські телеграм-канали.

Що каже окупаційна влада

Також російський ставленик, так званий "глава" Криму, Аксьонов повідомив, що в районі Сімферополя ППО збила український безпілотник. Також він запевнив, що руйнувань та постраждалих немає.

"У Сімферополі силами ППО збитий ворожий БПЛА. Руйнувань та постраждалих немає. Прошу дотримуватися спокою", – зазначив окупант.

До слова, 10 травня партизани руху спротиву "Атеш" анонсували початок "справжнього літнього сезону" для росіян у тимчасово окупованому Криму.