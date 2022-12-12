В Скадовске подорвали авто коллаборанта Булюка: кто не успел убежать, окажется в черном мешке

Сегодня, 12 декабря, в Скадовске взорвался автомобиль экс-депутата, коллаборанта Виталия Булюка. Похоже, коллаборанты до сих пор не понимают, что после предательства им и пешком ходить опасно.

Отмечают, что Булюк не погиб, его госпитализировали. Водитель авто погиб на месте. Что стало причиной взрыва авто пока не уточняется.

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Автомобильное происшествие произошло около 12:30. Уточняют, что автомобиль коллаборанта взорвался сразу возле его частного дома на улице Мариинской.

Виталий Булюк с ранениями доставлен в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. Им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой,

– говорится в сообщении.

Город закрыли на въезд и выезд: оккупанты будут искать причастных

После этого оккупанты окружили несколько кварталов вокруг дома и центр города. Захватчики тщательно проводят обыски и проверки документов.

По информации мэрии, город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.

Всех коллаборантов ждет один конец

В горсовете также напомнили оккупантам, что они на чужой земле. И если те думают, что обретя власть, обрели и безопасность, то очень ошибаются. "Ни коллаборантам, ни оккупантам на Скадовщине не рады. Вас всех ждет один конец – бегство или черный мешок".

Что известно о коллаборанте Булюке

В мае Виталия Булюка "назначили" одним из "заместителей" так называемого председателя облгосадминистрации Владимира Сальдо.

Булюку объявлено подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.