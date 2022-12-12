Зазначають, що Булюк не загинув, його госпіталізували. Натомість водій авто загинув на місці. Що стало причиною вибуху авто наразі не уточнюють.

До теми Нові гауляйтери та мрії колаборантів про втечу: мер Мелітополя про ситуацію в місті

Автомобільна пригода сталась близько 12:30. Уточнюють, що автівка колаборанта вибухнула відразу біля його приватного будинку на вулиці Маріїнській.

Віталій Булюк з пораненнями доставлений до однієї з лікарень Сімферополя. Водій автомобіля загинув на місці. Ним виявився чоловік колаборантки Людмили Козлової,

– йдеться у повідомленні.

Місто закрили на в'їзд та виїзд: окупанти шукатимуть причетних

Після цього окупанти оточили кілька кварталів навколо будинку та центр міста. Загарбники старанно проводять обшуки та перевірки документів.

За інформацією мерії, місто закрили на в'їзд та виїзд. На під'їздах до міста заблоковано весь транспорт – шкільні автобуси, таксі, приватні автомобілі.

Усіх колаборантів чекає один кінець

У міськраді також нагадали окупантам, що вони на чужій землі. І якщо ті думають, що здобувши владу, здобули й безпеку, то дуже помиляються."Ні колаборантам, ні окупантам на Скадовщині не раді. Вас усіх чекає один кінець – бігство або чорний мішок".

Що відомо про колаборанта Булюка

У травні Віталія Булюка "призначили" одним з "заступників" так званого голови облдержадміністрації Володимира Сальдо.

Булюку оголошено підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.