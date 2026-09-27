Украинский производитель турникетов SICH провел мониторинг готовности учреждений общего среднего образования к 2025/2026 учебному году, сообщает 24 Канал.

Обучают ли в школах оказанию первой помощи?

Выяснилось, что обучение оказанию первой помощи проводилось в 74,3% школ. Годом ранее таких учебных заведений было 68%.

В то же время это означает, что примерно четверть проверенных школ не попала в категорию учебных заведений, где такое обучение было зафиксировано.

Для сравнения: 84% педагогов прошли инструктажи по безопасности, а 88% приняли участие в учениях по эвакуации.

Инструктор по домедицинской помощи компании SICH Олег Лелякин подчеркивает, что в критической ситуации важно не просто знать правила, а уметь быстро применить их на практике.

По его словам, в случае обширного кровотечения время исчисляется минутами, поэтому искать материалы для самодельного турникет уже после травмы может быть слишком поздно.

Школьники должны знать, как остановить кровотечение / Фото SICH

В школах делают ставку на практические навыки

В 2022 году МОН совместно с правительством начало создание классов безопасности в учебных заведениях.

Там школьники должны получать практические знания по гражданской защите, минной и пожарной безопасности, а также по оказанию домедицинской помощи.

Обновленный предмет "Защита Украины" для старшеклассников также предусматривает практическое обучение оказанию домедицинской помощи.

В 2025 году МОН утвердило новый перечень оборудования для этого предмета.

В него, в частности, вошли манекены для отработки реанимации и первой помощи, турникеты, средства для остановки кровотечения, комплекты тактической медицины и тренажеры для работы с травмами.

Например, во Львовской области по состоянию на 2025 год подготовку для преподавания "Защиты Украины" прошли 324 педагога. Из них 88 – по направлению домедицинской подготовки.

В области также создали 109 центров для преподавания этого предмета, где предусмотрены отдельные зоны для практических занятий.

Во время таких занятий школьники могут отрабатывать наложение турникет, остановку кровотечения и эвакуацию раненого.

То есть важно не только знать о существовании кровоостанавливающего средства, но и понимать, где оно находится, как им воспользоваться и что делать до приезда медиков.

Школьники должны знать, как накладывать жгут / Фото SICH

Есть ли турникеты в школах

В то же время общегосударственных данных о том, в скольких именно школах есть турникеты в свободном доступе, пока нет.

В открытых результатах мониторинга есть информация о наличии укрытий, обучении и инструктажах педагогов. Однако отдельного показателя относительно доступности средств для остановки массивного кровотечения нет.

В то же время в июле 2025 года МОН включило турникеты в перечень оборудования для практического обучения старшеклассников.

Типовой перечень для предмета "Защита Украины" также предусматривает требования к их использованию, а медицинский рюкзак должен содержать кровоостанавливающий жгут и другие средства тактической медицины.

По словам Олега Лелякина, базовая готовность школы к чрезвычайной ситуации должна предусматривать наличие аптечки с перевязочными материалами, перчатками, термоодеялом и средствами для остановки кровотечения.

Важно, чтобы эти средства были качественными, проверенными и доступными в случае необходимости.

Поэтому начало учебного года – повод для педагогов проверить не только наличие аптечек, но и собственные практические навыки. В частности, стоит знать, где в школе находится турникет и как им правильно пользоваться.