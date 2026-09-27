Український виробник турнікетів SICH провів моніторинг готовності закладів загальної середньої освіти до 2025/2026 навчального року, передає 24 Канал.

Чи навчають у школах надавати першу допомогу?

З'ясувалося, що навчання з першої допомоги проводили у 74,3% шкіл. Роком раніше таких закладів було 68%.

Водночас це означає, що приблизно чверть перевірених шкіл не потрапила до категорії закладів, де таке навчання було зафіксоване.

Для порівняння, 84% педагогів пройшли інструктажі з безпеки, а 88% взяли участь у тренуваннях з евакуації.

Інструктор із домедичної допомоги компанії SICH Олег Лелякін наголошує, що під час критичної ситуації важливо не просто знати правила, а вміти швидко застосувати їх на практиці.

За його словами, у випадку масивної кровотечі рахунок може йти на хвилини, тому шукати матеріали для саморобного турнікета вже після травми може бути запізно.

Школярі мають знати, як зупиняти кровотечу / Фото SICH

У школах роблять ставку на практичні навички

У 2022 році МОН спільно з урядом започаткувало створення класів безпеки в закладах освіти.

Там школярі мають отримувати практичні знання з цивільного захисту, мінної та пожежної безпеки, а також домедичної допомоги.

Оновлений предмет "Захист України" для старшокласників також передбачає практичне навчання з домедичної допомоги.

У 2025 році МОН затвердило новий перелік обладнання для цього предмета.

До нього, зокрема, увійшли манекени для відпрацювання реанімації та першої допомоги, турнікети, засоби для зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини та тренажери для роботи з травмами.

Наприклад, на Львівщині станом на 2025 рік підготовку для викладання "Захисту України" пройшли 324 педагоги. З них 88 – за напрямом домедичної підготовки.

В області також створили 109 осередків для викладання предмета, де передбачені окремі зони для практичних занять.

Під час таких занять школярі можуть відпрацьовувати накладання турнікета, зупинку кровотечі та евакуацію пораненого.

Тобто важливо не лише знати про існування кровоспинного засобу, а й розуміти, де він розташований, як ним скористатися та що робити до приїзду медиків.

Школярі мусять знати, як накладати турнікет / Фото SICH

Чи є турнікети у школах

Водночас загальнодержавних даних про те, скільки саме шкіл мають турнікети у вільному доступі, наразі немає.

У відкритих результатах моніторингу є інформація про наявність укриттів, навчання та інструктажі педагогів. Проте окремого показника щодо доступності засобів для зупинки масивної кровотечі немає.

Водночас у липні 2025 року МОН включило турнікети до переліку обладнання для практичного навчання старшокласників.

Типовий перелік для предмета "Захист Україн" передбачає також підсумки для їх використання, а медичний рюкзак має містити кровоспинний джгут та інші засоби тактичної медицини.

За словами Олега Лелякіна, базова готовність школи до надзвичайної ситуації має передбачати аптечку з перев'язувальними матеріалами, рукавичками, термоковдрою та засобами для зупинки кровотечі.

Важливо, щоб ці засоби були якісними, перевіреними та доступними у разі потреби.

Тож початок навчального року – привід для освітян перевірити не лише наявність аптечок, а й власні практичні навички. Зокрема, варто знати, де у школі лежить турнікет і як ним правильно користуватися.