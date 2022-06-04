В Словакии столкнулись поезда: пострадали полсотни человек
Источник:Aktuality
У города Врутки в Словакии 3 июня локомотив въехал в пассажирский поезд. На момент столкновения в поезде находились около сотни человек.
Инцидент произошел на линии в направлении Жилина – Врутки. Известно, что пассажирский поезд не двигался.
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34 пассажира госпитализированы в больницы
В настоящее время чрезвычайные службы разбираются с железнодорожной аварией. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что локомотив столкнулся с припаркованным пассажирским поездом,
– рассказала представительница пожарно-спасательного корпуса Катарина Крижанова.
Также на место аварии прибыли 2 эвакуационных автобуса.
В министерстве здравоохранения Словакии заявили, что пострадавшим помогали 11 бригад экстренной медицинской помощи. В общей сложности обследовали 74 пациента, выяснилось, что 50 – пострадали. Из них 34 госпитализировали в больницы:
- Мартина,
- Жилины,
- Ружомберока,
- Дольного Кубина,
- Поважской Быстрицы.
У большинства пострадавших диагностировали ушибы живота и грудной клетки. Их быстро отпустили домой. В больнице остаются 7 человек, 4 – готовят к операциям.
Также известно, что двоих пострадавших мужчин в возрасте 51 и 43 госпитализировали в больницу на вертолете. Кстати, пострадал и машинист поезда – у него обнаружили сотрясение мозга.
В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии, а железная дорога предупредила о задержках в движении поездов.
В Словакии столкнулись 2 поезда / Фото полиции, TASR
Пострадавших посетил министр здравоохранения
В одну из больниц, куда госпитализировали пострадавших, посетил словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский. Чиновник заверил, что пострадавшим пассажирам оказывают медицинскую помощь, а он контролирует ситуацию.
Кстати, на место крушения приезжали министр транспорта Андрей Долежал и министр внутренних дел страны Роман Микулец.
Похожий инцидент произошел в Германии
В обед 3 июня похожая трагедия произошла на железной дороге недалеко от Гармиш-Партенкирхена в Германии. Поезд, который ехал в Мюнхен, сошел с рельсов, а вагоны – перевернулись. Как это случилось – еще устанавливают соответствующие службы.
Известно, что среди пассажиров было много детей. Людей пришлось вытаскивать через окна. В общей сложности пострадали 60 человек, 16 из них – в тяжелом состоянии. К сожалению, 4 пассажира погибли. Людям с легкими ранениями помогли жильцы дома, возле которого произошла авария.
Правоохранителям пришлось перекрыть все две полосы федеральной трассы. Ведь их использовали для того, чтобы автомобили скорой и спасателей могли быстро добраться до места происшествия.