В Словакии столкнулись поезда: пострадали полсотни человек

У города Врутки в Словакии 3 июня локомотив въехал в пассажирский поезд. На момент столкновения в поезде находились около сотни человек.

Инцидент произошел на линии в направлении Жилина – Врутки. Известно, что пассажирский поезд не двигался.

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34 пассажира госпитализированы в больницы

В настоящее время чрезвычайные службы разбираются с железнодорожной аварией. По прибытии на место происшествия было обнаружено, что локомотив столкнулся с припаркованным пассажирским поездом,

– рассказала представительница пожарно-спасательного корпуса Катарина Крижанова.

Также на место аварии прибыли 2 эвакуационных автобуса.

В министерстве здравоохранения Словакии заявили, что пострадавшим помогали 11 бригад экстренной медицинской помощи. В общей сложности обследовали 74 пациента, выяснилось, что 50 – пострадали. Из них 34 госпитализировали в больницы:

Мартина,

Жилины,

Ружомберока,

Дольного Кубина,

Поважской Быстрицы.

У большинства пострадавших диагностировали ушибы живота и грудной клетки. Их быстро отпустили домой. В больнице остаются 7 человек, 4 – готовят к операциям.

Также известно, что двоих пострадавших мужчин в возрасте 51 и 43 госпитализировали в больницу на вертолете. Кстати, пострадал и машинист поезда – у него обнаружили сотрясение мозга.

В настоящее время специалисты устанавливают причины аварии, а железная дорога предупредила о задержках в движении поездов.

В Словакии столкнулись 2 поезда / Фото полиции, TASR

Пострадавших посетил министр здравоохранения

В одну из больниц, куда госпитализировали пострадавших, посетил словацкий министр здравоохранения Владимир Ленгварский. Чиновник заверил, что пострадавшим пассажирам оказывают медицинскую помощь, а он контролирует ситуацию.

Кстати, на место крушения приезжали министр транспорта Андрей Долежал и министр внутренних дел страны Роман Микулец.

Похожий инцидент произошел в Германии

В обед 3 июня похожая трагедия произошла на железной дороге недалеко от Гармиш-Партенкирхена в Германии. Поезд, который ехал в Мюнхен, сошел с рельсов, а вагоны – перевернулись. Как это случилось – еще устанавливают соответствующие службы.

Известно, что среди пассажиров было много детей. Людей пришлось вытаскивать через окна. В общей сложности пострадали 60 человек, 16 из них – в тяжелом состоянии. К сожалению, 4 пассажира погибли. Людям с легкими ранениями помогли жильцы дома, возле которого произошла авария.

Правоохранителям пришлось перекрыть все две полосы федеральной трассы. Ведь их использовали для того, чтобы автомобили скорой и спасателей могли быстро добраться до места происшествия.

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