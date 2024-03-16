В одном из городов Украины разрешат ТЦК использовать данные с камер видеонаблюдения

В Черкасской области в Смеле действует система "Безопасный город". Она включает более 80-ти камер видеонаблюдения, которые установлены в людных местах, на въездах-выездах из города и на перекрестках.

Об этом сообщил городской голова Смелы Сергей Ананко. Он рассказал, что состоялась встреча, где собственно обсудили эту систему видеонаблюдения и ее применение.

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В частности, он отметил, что на презентации присутствовали представители полиции, СБУ, ТЦК и СП и коммунальные службы Смелы.

"Все они смогут использовать данные с камер в своей работе", – отметил Ананко.

По словам городского головы, систему видеонаблюдения в рамках реализации городской "Программы профилактики преступности в городе Смела внедрили на период 2021-2025 годов. Воплощала проект "Безопасный город" – компания ООО "Коби".



В Смеле провели презентацию системы видеонаблюдения / Фото Сергея Ананко

"Ее руководитель Алексей Выхристюк на встрече с пользователями этой программы подробно объяснил, какие возможности она дает, какого класса камеры установлены и где они работают в городе", – добавил он.

Также Ананко отметил, что много лет шла речь о необходимости в Смеле внедрения системы "Безопасный город", поэтому сейчас он может констатировать – "она уже есть и работает".

К слову, народные депутаты от "Слуги народа" внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и личной информации, в частности оцифрованного образа лица.