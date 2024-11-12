В СМИ показали кадры момента взрыва на Кураховской дамбе

11 ноября русские войска взорвали Кураховскую дамбу. В СМИ появилось видео момента взрыва.

Вода наполняет реку Волчья, в сторону сел Богатырь, Андреевка и Алексеевка, передает 24 Канал со ссылкой на ТСН.

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Какова ситуация после подрыва Кураховской дамбы

Местные власти уверяют, что Курахово вода не угрожает. В зоне поражения большинство мирных жителей эвакуировали заранее.

Момент подрыва Кураховской дамбы: смотрите видео

11 ноября в результате повреждения Терновской дамбы Кураховского водохранилища зафиксировали подъем воды в селах, расположенных вдоль реки Волчья. Однако осмотр дамбы был невозможен из-за постоянных обстрелов.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун также сообщил, что в населенных пунктах Великоновоселковской громады открываются шлюзы, через которые вытекает вода.

Что происходит в Курахово

Накануне вражеская бронетехника прорвалась к кварталам Курахово, но город все еще находится под контролем ВСУ. Украинским Силам обороны удалось сжечь вражескую бронетехнику и с помощью дронов уничтожить пехоту россиян.

Кроме этого, российская армия штурмует поселок Сонцевка, чтобы прорваться к трассе, которая соединяет с Запорожьем.