Россия уходит под воду: в Сочи прошли аномальные дожди, которые полностью затопили город

В российском курортном городе Сочи, что в Краснодарском крае, вечером 26 августа прошли аномальные дожди. В результате погодной аномалии город буквально ушел под воду.

Количество осадков, выпавшее в Сочи, превысило 100 миллиметров за два часа. Ливень затопил Адлерский и Хостинский районы Сочи, а также часть федеральной трассы в районе Адлера, передает 24 Канал.

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В сети показали мощный ливень в Сочи

Непогода накрыла Сочи вечером. Из-за сильного ливня под водой оказались десятки автомобилей.

Россиянин жалуется, что вода повредила его машину: смотрите видео

Россиянам приходилось передвигаться по городу пешком, тем временем вода достигала им по пояс. Мощные ливневые потоки лились по улицам.

Сочи затопило: смотрите видео

В местном аэропорту также сообщали, что якобы 8 самолетов, которые летели в город, перенаправили в аэропорты Минеральных Вод и Грозного.

Российский курорт пережил аномальный ливень: смотрите видео

Кроме того, в этот вечер россияне решили "насладиться" концертом путиниста Стаса Михайлова в концертном зале "Фестивальный". Только вот из-за дождя там протекла крыша. Вода лилась прямо на головы зрителям.

В Сочи протекла крыша концертного зала: смотрите видео