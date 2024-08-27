Кількість опадів, що випала у Сочі, перевищила 100 міліметрів за дві години. Злива затопила Адлерський і Хостинський райони Сочі, а також частину федеральної траси в районі Адлера, передає 24 Канал.

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У мережі показали потужну зливу у Сочі

Негода накрила Сочі увечері. Через сильну зливу під водою опинилися десятки автомобілів.

Росіянин бідкається, що вода пошкодила його автівку: дивіться відео

Росіянам доводилося пересуватися містом пішки, тим часом вода сягала їм по пояс. Потужні зливові потоки лилися вулицями.

Сочі затопило: дивіться відео

У місцевому аеропорту також повідомляли, що нібито 8 літаків, які летіли в місто, перенаправили в аеропорти Мінеральних Вод і Грозного.

Російський курорт пережив аномальну зливу: дивіться відео

Окрім того, у цей вечір росіяни вирішили "насолодитися" концертом путініста Стаса Міхайлова у концертному залі "Фестивальний". Тільки от через дощ там протік дах. Вода лилася просто на голови глядачам.

У Сочі протік дах концертного залу: дивіться відео